На Олимпийском состоялись дебаты между Зеленским и Порошенко: полная видеозапись

Зеленский и Порошенко стоят на коленях перед украинским народом / Фото: скриншот из видео

На стадионе Олимпийский в Киеве 19 апреля прошли беспрецедентные дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Кандидаты изначально планировали выступать на разных сценах, для этого их было возведено две. Однако Порошенко, нарушая регламент, в сопровождении охраны перешел на сцену оппонента. Кандидаты пожали друг другу руки.

"Мог ли я когда-то представить, что я — простой парень из Кривого Рога – буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно и безоговорочно избрали президентом Украины в 2014 году? Что самое интересное, — я сам был за господина Порошенко, но я ошибся. Мы ошиблись", - начал свою речь Владимир Зеленский.

Шоумен обвинил действующего президента в сотрудничестве с Виктором Медведчуком, а через него и с Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что украинцы знают два Петра Порошенко.

"Первый кричит: "Путин, я тебе покажу", а второй передает через Медведчука приветики в Москву. Один открывает школу, а второй постоянно открывает магазины Рошен. Первый открывает аж 12 километров новой дороги, а второй закрывает дело Насирова. Первый говорит, что передает бизнес в слепой траст, а второй увеличивает свое состояние", - сказал он.

Порошенко обвинил Зеленского в нежелании ходить на эфиры и назвал его "котом в мешке". Он заявил, что у шоумена нет команды, а под эгидой новых лиц он ведет в политику реваншистов.

"Я результат ваших ошибок и обещаний", - ответил Зеленский.

В ходе обмена вопросами и взаимными обвинениями шоумен ответил на заявление Порошенко о том, что он якобы обещал стать перед Путиным на колени. Зеленский ответил, что слова вырваны из контекста и заявил, что готов стать на колени перед матерями, которые отдали родине самое ценное - своих сыновей.

Зеленский вышел в центр сцены и стал на колени, а затем пригласил Порошенко присоединиться. Президент также стал на колено, однако перед флагом и спиной к зрителям.