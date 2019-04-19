На дебатах Зеленский и Порошенко стали на колени перед украинским народом

Зеленский и Порошенко стоят на коленях перед украинским народом / Фото: скриншот из видео

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко в ходе дебатов на стадионе Олимпийский в Киеве на сцене встали на колени.

Дискуссия заострилась, когда Порошенко обвинил оппонента в том, что тот когда-то пообещал стать на колени перед президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский в ответ заявил, что фразу вырвали из контекста и тому есть видеоподтверждение его слов.

"Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, я готов сейчас встать на колени перед каждым ребёнком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю", - сказал шоумен.

После этого он вышел на край сцены и встал на колени. Порошенко встал на одно колено, повернувшись к флагу, который держали сзади, повернувшись спиной к зрителям.

Напомни, Главред выбрал самые острые фразы из выступлений обоих кандидатов.