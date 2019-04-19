Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие панчи кандидатов в президенты

Порошенко и Зеленский на дебатах / Reuters

На стадионе НСК Олимпийский вечером, 19 апреля, состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Главред выбрал самые острые фразы из выступлений обоих кандидатов.

ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

Зеленский : Я ничего плохого не сделал, чтобы оказаться у прокурора, а вам, может быть, придется.

Зеленский : Все Свинарчуки, Гладковские, и если там будет Коломойский, сядут за решетку. Если нарушили закон. Я иду на пять лет. Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике не было.

Зеленский : У нас все каналы принадлежат олигархам: Фирташ, Пинчук, Коломойский, Ахметов – и вы, уважаемый господин президент. Вы меня тоже приглашали на 5 канал. Но я не пошел туда, потому что свободный человек. Президент не может быть олигархом, он должен быть из народа.

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Зеленский : Я не ваш оппонент, я ваш приговор!

Зеленский : Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре

Зеленский : Давайте поаплодируем людям, которых привезли на автобусах!

Зеленский : Зеленский: Я сам голосовал за господина Порошенко. Но я ошибся. Мы все ошиблись.

Зеленский : Существует два Порошенко. Первый Порошенко кричит: "Путин, я тебе покажу!", второй передаёт приветики в Москву.

Зеленский : Вы сказали, что я обертка. Я понимаю, что вы разбираетесь в обертках, в этом вы профессионал.

Зеленский : Вопрос с ответом "да" или "нет"? Хорошо. Вам не стыдно?

Зеленский : Это вы, как главнокомандующий, должны дать ответ, почему до сих пор война не закончилась?

Зеленский : Я простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок и обещаний.

Зеленский : Томос - это победа Филарета, который боролся за это, пока вы еще не стали президентом и были прихожанином Московского патриархата

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ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО

Порошенко : Вы сами сказали, что вы кот в мешке. Так вы сам мешок, в котором олигархи и всё то, что мешает моей стране.

Порошенко : Вы называли Украину "проституткой", украинцев – хохлами. А стоило вам обидеть Кадырова, вы тут же извинились. Когда извинитесь перед Украины?

Порошенко : Оранжевую революцию сделали с помощью Пятого канала.

Порошенко : Сегодня Владимир — это не кот в мешке. Это яркая обёртка, которая в 2013 году сбежала из Украины, а теперь хочет вернуться и осуществить реванш

Порошенко : Мы сегодня видим только красивую обертку, за которой каждый видит, что хочет: увеличение пенсий, снижение тарифов, зарплаты учителям по 4 тысячи евро.

Порошенко : Канал 1+1 дал вам все, чтобы захватить страну. А мы должны защитить ее от вас. Вы не Голобородько (роль Зеленского в сериале Слуга Народа – ред.) и приехали сюда не на троллейбусе.

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