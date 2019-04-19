Дебаты Зеленского и Порошенко: лучшие панчи кандидатов в президенты

Президентские дебаты впервые в истории Украины прошли на стадионе.
На стадионе НСК Олимпийский вечером, 19 апреля, состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Главред выбрал самые острые фразы из выступлений обоих кандидатов.
ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
Зеленский: Я ничего плохого не сделал, чтобы оказаться у прокурора, а вам, может быть, придется.
Зеленский: Все Свинарчуки, Гладковские, и если там будет Коломойский, сядут за решетку. Если нарушили закон. Я иду на пять лет. Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике не было.
Зеленский: У нас все каналы принадлежат олигархам: Фирташ, Пинчук, Коломойский, Ахметов – и вы, уважаемый господин президент. Вы меня тоже приглашали на 5 канал. Но я не пошел туда, потому что свободный человек. Президент не может быть олигархом, он должен быть из народа.
Читайте такжеПорошенко во вступительной речи сказал Зеленскому "Фу!"
Зеленский: Я не ваш оппонент, я ваш приговор!
Зеленский: Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре
Зеленский: Давайте поаплодируем людям, которых привезли на автобусах!
Зеленский: Зеленский: Я сам голосовал за господина Порошенко. Но я ошибся. Мы все ошиблись.
Зеленский: Существует два Порошенко. Первый Порошенко кричит: "Путин, я тебе покажу!", второй передаёт приветики в Москву.
Зеленский: Вы сказали, что я обертка. Я понимаю, что вы разбираетесь в обертках, в этом вы профессионал.
Зеленский: Вопрос с ответом "да" или "нет"? Хорошо. Вам не стыдно?
Зеленский: Это вы, как главнокомандующий, должны дать ответ, почему до сих пор война не закончилась?
Зеленский: Я простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок и обещаний.
Зеленский: Томос - это победа Филарета, который боролся за это, пока вы еще не стали президентом и были прихожанином Московского патриархата
Читайте также"Зачем вы туда лезете?": Зеленский на дебатах обратился к Порошенко
ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОРОШЕНКО
Порошенко: Вы сами сказали, что вы кот в мешке. Так вы сам мешок, в котором олигархи и всё то, что мешает моей стране.
Порошенко: Вы называли Украину "проституткой", украинцев – хохлами. А стоило вам обидеть Кадырова, вы тут же извинились. Когда извинитесь перед Украины?
Порошенко: Оранжевую революцию сделали с помощью Пятого канала.
Порошенко: Сегодня Владимир — это не кот в мешке. Это яркая обёртка, которая в 2013 году сбежала из Украины, а теперь хочет вернуться и осуществить реванш
Порошенко: Мы сегодня видим только красивую обертку, за которой каждый видит, что хочет: увеличение пенсий, снижение тарифов, зарплаты учителям по 4 тысячи евро.
Порошенко: Канал 1+1 дал вам все, чтобы захватить страну. А мы должны защитить ее от вас. Вы не Голобородько (роль Зеленского в сериале Слуга Народа – ред.) и приехали сюда не на троллейбусе.
Читайте такжеЗеленский ответил Порошенко: Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре