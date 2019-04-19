Дебаты между Порошенко и Зеленским: видеотрансляция

Кандидаты в президенты смогут задать друг другу по несколько вопросов.
В пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК Олимпийский проходят дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Того, кто начнет выступать первым, а кто вторым, определит жеребьевка, а после вступительных слов кандидатов начинается дискуссия. При этом каждый кандидат может поставить своему оппоненту 5-6 вопросов.
Дебаты на Олимпийском: как добраться
Отметим, что в Киеве правоохранители уже активно работают для обеспечения порядка и безопасности на Олимпийском. По данным Нацполиции, во время дебатов правопорядок будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей.
В связи с дебатами Зеленского и Порошенко изменена работа киевского метро — будет введен особый режим на станциях площадь Льва Толстого, Олимпийская и Дворец спорта.
Также до 22 часов в столице перекроют девять улиц, расположенных вблизи НСК. В частности, движение перекроют на Большой Васильковской, Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной.
Где смотреть дебаты
Трансляция дебатов будет доступна для просмотра на странице Главреда.
Кроме того, по словам гендиректора НОТУ Зураба Аласании, дебаты будут иметь открытый сигнал, который спокойно смогут принять все каналы. Планируется, что дебаты будет транслировать более 20 зарубежных каналов.
Также трансляция дебатов будет вестись на Facebook- страницах кандидатов, а также на ведущих телеканалах.
Как известно, Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы.
Действующий президент принял вызов конкурента. В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.
Президент назначил конкуренту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля. В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступал на территории Олимпийского.
Позже стало известно, что команды Порошенко и Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК Олимпийский насчет проведения дебатов, стороны договорились об аренде стадиона.
Дебаты Зеленского с Порошенко
Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.
Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".
Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.
"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.
И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.
В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.
"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.
На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны.
Дебаты Зеленского и Порошенко: дата
По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.
Дебаты Зеленского и Порошенко: формат
Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:
- с участием представителей СМИ и экспертов,
- модерация между ними,
- дебаты в несколько туров.
"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.
При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.
Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа
Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.
"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.
При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.