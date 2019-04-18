"Тупо базу номеров у оператора взяли?": в Сети троллят телефонные звонки Порошенко украинцам

18 апреля 2019, 14:00

Украинцы получают телефонные звонки с голосом президента.

Порошенко, телефон
Петр Порошенко / president.gov.ua

В последнее время украинцы получают телефонные звонки с приглашением прийти на предвыборные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Как сообщают пользователи в Сети, голос, похожий на Петра Порошенко, также обращается с просьбой о поддержке во втором туре выборов 21 апреля.

"Мне позвонил Порошенко.

Айфон высветил киевский городской номер. Я узнал его голос. Вздрогнул. Ну думаю сейчас Петр Алексеевич выскажет мне все, что про меня думает за всю мою критику его за последние вот уже семь лет.

"Сколько же в тебе жёлчи, Гайдай! А ведь были времена - мы хорошо сотрудничали.... Какой же ты злобный и противный человек. И не стыдно тебе?".

Но нет. Голос у него был бодрый, даже веселый и незлобивый. Просто так по товарищески позвал меня на дебаты, на Республиканский стадион в Киеве. Позвал и положил трубку.

Увы, я не смогу прийти. Я в Одессе. Буду завтра смотреть дебаты по телевизору. Вместе с политизированной тусовкой одесситов в Одеська політична платформа. Базарная 25. А до этого поговорим о судьбах родины. Кстати, одесситы приходите", - написал политтехнолог Сергей Гайдай.

"Только что звонок с городского номера.

- Доброго дня. Це - Петро Порошенко, президент Украины, - говорит запись.

Обращается с просьбой поддержать его 21-го.

Т - технологии.

Во как", - подчеркнула журналист Соня Кошкина.

"Кому утром звонил Порошенко)))))? Умора))))

Теперь жду может Гройсман наберёт.

Номер Президента прикрепил - вдруг кому набрать надо!", - сообщил Андрей Лисовой и прикрепил скрин номера, с которого поступил звонок.

"Мне звонил Порошенко! Не знаю, что и думать. Это признание или пора бежать?", - иронизирует Виктор Душак.

"Звонил Порошенко, представился, пожелал хорошего дня. Приятно, когда о Тебе заботиться Руководитель страны. Свой номер не скрывал. +380 (44)3648843", - добавил Mykhaylo Kryshtopa.

"Позвонил Петр Порошенко. Агитировал за дебаты. На приветствие и вопросы не отвечал. Сказал что хотел и бросил трубку. Так и поговорили", - рассказал народный депутат Леонид Емец.

"Мне позвонил Петр Порошенко. Лично. Что-то там проговорил о необратимости курса, о выборах 21-го. Пока он говорил, я решил не перебивать. Но имел к нему вопросы. Жаль, не успел задать. Тот положил трубку. Но я задам.

Петр Порошенко, а откуда у вас мой номер? Давал ли я вам согласие на обработку моих персональных данных?", - резюмировал Oleksandr Marikovski.

"А мне позвонил Петр Порошенко ... А Вам звонил? ..))) Интересно, тупо базу номеров у оператора взяли, или все же из регистраций на правительственных порталах?", - предположил Роман Бардаченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что соцсети взорвались возмущением из-за рекламы Порошенко с Путиным.

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Петр Порошенко телефон звонок дебаты выборы-2019
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