"Позорная манипуляция": соцсети взорвались возмущением из-за рекламы Порошенко с Путиным

Рекламный борд с Петром Порошенко и Владимиром Путиным / @h_saltovka

В Украине появились рекламные борды, на которых изображен президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин.

При этом на бордах нанесен следующий текст: "21 апреля. Решающий выбор!".

Кроме того, среди избирателей также распространяется газета, в которой также размещены фото Порошенко и Путина с призывом: "21 апреля выбирай!".

Размещение изображения Петра Порошенко на предвыборной рекламе вместе с Владимиром Путиным вызвало настоящий шквал комментариев в Сети:

"Моше Клюгхафт в работе.

Ну, вот мы, наконец, и дождались результатов работы " черного политтехнолога " Моше Клюгхафта, которого пригласил Порошенко.

Как я уже писал ранее, Клюгхафт мастерски разыгрывает антитезу " или -или", гиперболизируя страхи людей.

В противостоянии Порошенко и Зеленского используется страх людей перед началом войны с Россией. Весь юго-восток Украины, где Порошенко с треском проиграл, сейчас облепливается билбордами, где Порошенко противостоит Путину, намекая на то, что Зеленский -это проводник политики Путина, что это война!

В целом предложенная Клюгхафтом технология довольно сильная и, возможно, единственно возможная в почти безнадежном положении Порошенко. Она эффективно воздействует на пенсионеров и женщин.

Ну, что ж посмотрим какой процент украинцев поведется на эту клюкву от Моше Клюгхафта", - "рассекретил" работу израильского политтехнолога политолог Андрей Головачев.

"На кого этот борд, внушающий страх перед российской оккупацией может подействовать? Только на избирателей Порошенко, на его ядро, которое и так убеждать не надо.

Может ли этот месседж и эмоция повлиять на избирателей Зеленского? Вряд ли, потому мы это уже увидели по первому туру.

Тем более, что такое противопоставление достаточно легко обыграть - Зеленский врисовывает себя посередине (или сбоку от Порошенко) и дописывает - "выбор есть", "думай ТЕ" или что-то в том роде ...

Чем руководствовался штаб, когда согласовывал этот борд?", - задается вопросом Ольга Евстигнеева.

"Решающий выборы", - троллит креатив Порошенко журналист Леонид Швец.

"Скажите, кто, кроме ставленника Путина, может во время войны на Донбассе и после аннексии Крыма завесить Украину бордами с лицом Путина?

Порошенко - это лучшее вложение Путина в уничтожение Украины...", - ставит политический "диагноз" нынешнему главе государства политолог Дмитрий Корнейчук.

А вот беглый нардеп Александр Онищенко публикует фото, как на самом деле могло выглядеть изображение Порошенко вместе с Путиным.

"Я говорил, что слоган президента на самом деле из четырех слов. "Віра, армія, мова, Путін". Потому, что без угрозы такой слоган не работает. И вот теперь официально", - считает Алексей Мась.

"Думаю, что кое-кто уже видел борды с рекламой Порошенко во втором туре. Ну, там где он смотрит на Путина, а Путин смотрит на Порошенко. Понятно, что этим хотели сказать технологи действующего президента. Что он противостоит не кому, а лично Путину (хотя сам он вчера на эфире опроверг, что считает своего оппонента "агентом Кремля").

Но здесь есть один важный момент.

Поскольку законодатель предусмотрел, что политическая реклама распространяется с помощью рекламных средств (п. 6 ст. 58 ЗУ О выборах Президента Украины, где сказано, что разновидностью агитации является "размещение печатных агитационных материалов или политической рекламы на носителях внешней рекламы"), есть все основания для вывода, что к таким материалам должны применяться не только нормы законодательства о выборах, но и Закона Украины "О рекламе".

А в Законе Украины "О рекламе" читаем, что в рекламе запрещается "помещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица" (ст. 8, п. 1). Собственно, это знает любой, кто рекламу размещал.

Так что тогда получается, что Путин или щедро разрешил использовать свой "светлый лик", или реклама - незаконна? Даже не знаю, какой вариант - лучше? Хотя, думаю, возражать в Кремле бы не стали. Что еще является лучшим индикатором того, что мы до сих пор рассматриваем себя периферией "царства московитов"?

Ну и еще. Эта реклама еще и нарушает законодательство Украины, где сказано, что иностранные граждане не имеют права принимать участие в агитации.

"Статья 64. Ограничения по ведению предвыборной агитации1. Участие в предвыборной агитации запрещается:1) лицам, которые не являются гражданами Украины"

И здесь не сказано, в какой роли запрещено это участие.

Ну, и, очевидно, для полного "бинго", еще и распространяют соответствующую инфомацию и в виде газет, где заказчик - это Порошенко, а лицо, ответственное за выпуск, Южанина.

Я даже не знаю, что это. Демонстративное игнорирование правил, или попытка "красивого слива"?", - резонно замечает политолог Петр Олещук.

"Только что собственными глазами (они теперь кровоточат) и ушами (они теперь свернулись в трубочку) я узрела новый ролик Порошенко: 21 квітня обирай: скасований безвіз або відкрита Европа, ДИКТАТУРА ПУТІНА АБО ЄВРОСОЮЗ. Снова Путин(( Да что ты будешь делать...

АПДТ: борды висят по всей стране, не только в Киеве, даже на Востоке — в Харькове и Днепре. Ещё бОльшая ошибка. Куда же на восток лезть с армовиром? Что ж вы творите...

Что ж, ушли от формата шуточек и сразу же плюхнулись с разгона прямиком в багнюку. Очередной феноменальный прокол штаба Порошенко. Нет, даже не так — просто эпический и лютый мега про*б. Пока не увидела заказчика и не услышала вчерашние извинения Порошенко в эфире Свободы слова на ICTV за противопоставление с Путиным, была абсолютно уверена, что это либо фейк, либо подстава. Но нет такого дна, которого не могли бы пробить президентские технологи и пиарщики.

Ничего, что агитация с использованием иностранцев запрещена? Ничего, что агитация без разрешения изображённых лиц это тоже незаконно? Или вам Путин через Медведева добро передал, а, имбецилы? Вы хоть понимаете, как сильно его подставили?

А Вы, Пётр Алексеевич, Вы же лично даёте окончательное добро сейчас на все подобные вещи, Вы осознаёте, что это дичайший самострел? Даже если отбросить все нюансы с законами, остаётся главное: позорная манипуляция в стиле самого Путина. Сейчас кто-то ушленький добавит между вами зеркало, знак равенства или ещё что — и вуаля! — гол забит в собственные ворота. Впрочем, уже и без зеркала всё очевидно. Уровень работы конечно такой, что Вам бы уже им руки начинать рубить, что ли. Ну хотя бы этим", - пишет Екатерина Золотарева.

"Посмотрел ICTV. Проникся. Реально. Услышал то, чего не слышал за эти 5 лет. Признание ошибок. Критический подход. В том числе - в части применимых политических технологий. Важные и сильные посылы. О том, что после 21-ого апреля наступит 22-ое. О том, что Украина у нас - одна. О том, что оппонент Петра Алексеевича исповедует другие подходы, но уж никак не является агентом Кремля. Очень сильный момент - прямые извинения Петра Алексеевича за лозунг "Или Порошенко, или Путин" перед сторонниками всех других кандидатов. Показалось, что искренне. Эфир закончился. А потом так - бах! Тут к нам на Салтовку, оказывается, новые борды подвезли! Одним словом, на эфире - одно, а за окном - другое! То ли мне показалось, что это всё в эфире было искренне. То ли Президент не знает, что делают его штабисты. Эх... а я же почти...(((", - рассуждает Игорь Черняк.

"Зеленский уже может совершенно спокойно послать Порошенко с его дебатами. Неделю назад это было делать нежелательно – отказ был бы расценен многими негативно. Сейчас же все прекрасно понимают, что дебатировать с человеком, развешивающим борды с Путиным, не о чем. Так что, повторю свой прогноз, никаких дебатов не будет", - прогнозирует журналист Вячеслав Чечило.

Экс-кандидат в президента Анатолий Гриценко предупредил: "Это опасно для страны! Такой рекламой и газетами, которые уже раздают штабы Порошенко - страну сознательно раскалывают пополам. В 2004-м это делали российские технологи в штабе Януковича. Сейчас это делает действующий гарант - гарант целостности и единства Украины?! Также это прямое и безосновательное оскорбление и пренебрежение в адрес 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов. Это оскорбление и пренебрежение в адрес и тех 1306450 людей, которые проголосовали за меня. Моей рекламы следующего содержания Вы не видели и не увидите никогда! Выборы выборами, но не должность важна и не любой ценой - страна и ее будущее должны быть на первом месте. Порошенко этого не понял и уже не поймет. И даже эта, позорная и разрушительна для страны реклама - ему уже не поможет".

"Борды и плакаты Порошенко vs Путин это как тот крымский "референдум". Но не удивительно, вся порохоботия изначально имеет кремлевскую днк", - напомнил недавнюю историю Андрей Облогин.

Блогер Михаил Чаплыга был гораздо категоричнее: "ЛЖИВЫЙ недодиктатор вчера на ИСТВ. "Головне мову не нав'язувати, не тянути за волосся... Не нав'язувати в який храм ходити... не будем зазіхати на ваше право спілкуватися російською мовою"...ТВОЮ Ж МАТЬ! а что ты гад делал целый год? Ты плевал на Конституцию, на закон на уголовный кодекс - ты сеял раздор и ненависть!"Никаких бизнеспартнеров, никаких близких людей Петр Порошенко больше назначать не будет"...Да? Да! не будет... из тюрьмы сложно назначать мародеров... или мы в наполены метим в палату номер шесть?"Я не стверджую, що Володимир Зеленський є наркоманом. Не стверджую і не стверджував, бо я не маю для цього жодних підстав".Да? А зачем, лицемерный брехло, твой штаб извратил интервью Зеленского УП? Зачем сделал грубую нарезку фраз и запустил этот фейк в интернет? Зачем все твои агитаторы понесли это в массы?А зачем ты развесил борды с Путиным и собой в Харькове? НИЧЕГО ты не осознал! Ты просто ОБОСРАЛСЯ от стараха! Жалок и даже не смешон...".

"Когда одна рука не знает что делает другая. Вчера Пе на свободе слова сказал, что Зеленский не агент Путина. А ночью вывесили новые борды. Подлая душонка у команды нынешнего. фублин. Мерзость.Хотя может - Гляжусь в тебя как в зеркало...", - замечает Андрей Савельев.

"Петр Алексеевич.Вы со своим креативом роеете себе могилу ковшом, а не лопатами.Угомонитесь уже. Сходите в церковь, Вас попустит.Неужели Вы не понимаете, что Ваши борды, где Вы в зеркале видите Путина, омерзительны. Мы и так все знаем. Зачем такое откровение?...Кто Вам это все советует?Тьфу!...Вы реально больной на голову.Может Вам не анализы нужны, а заключение психиатра?...Такое впечатление, что этого Гошу-Мошу Крюгера вам выписал Зеленский. Такая бомба для председателя. Работает он отменно. Но категорически против Вас", - пишет Лиза Богуцкая.

"Кто же это мог быть? Оно как было... Нашлись такие добрые люди и решили, а надо какие-то креативные плакаты повесить под второй тур выборов. Аккурат под заявления Порошенко на ICTV. Ну, мол "я все понял, воров возле себя держать не буду, Зеленский - не агент Кремль, русский язык - да вообще бещ вопросов. А если хотите, я даже станцую на Крещатике". И тут с утра бабах. И дальше начинается: "Ой, это не я, хата не моя, докажите"Как мы все знаем, борды делаются за несколько недель заранее. Таким образом, кто-то решил выбросить за несколько недель до выборов не зная итогов выборов кучу бабла, чтобы развесить по всей Украине. И кто же это может быть такой человек? Может Тимошенко? Может Гриценко? Может Смешко? Ну наверное, для них это просто выбрасывание бабла на ветер. Тогда кто? Ну наверное один из участников президентской кампании. Зеленский? А ему что дает ассоциации с Путиным? Ничего, только бьет по нему. Лично я думаю, что плакаты повесил Путин.P.S.: Брехал, брешет и будет брехать. 21-го на выход", - добавил политолог Юрий Романенко.

Напомним, ранее политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк в комментарии Главреду, оценивая шансы Порошенко во втором туре выборов, высказал мнение, что кампания действующего главы государства будет строиться на расколе Украины.