В Харькове разместили рекламные борды с Порошенко и Путиным, опубликовано фото

9 апреля 2019, 12:06

В предвыборных газетах печатают фото Петра Порошенко и Владимира Путина.

Путин, Порошенко, борд
Рекламный борд в Петром Порошенко и Владимиром Путиным / @h_saltovka

В Харькове на улице Полтавский шлях разместили рекламный борд с изображением президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.

При этом на борде нанесен следующий текст: "21 апреля. Решающий выбор!".

"На Полтавском шляхе новая агитационка от Бати подъехала. Шоб нам было над чем подумать", - говорится в подписи к фото, размещенном в группе H_Saltovka в соцсети.

В то же время политолог Петр Олещук опубликовал в Facebook фото газеты, в которой также размещены фото Порошенко и Путина с призывом: "21 апреля выбирай!".

По его словам, заказчиком выпуска газеты является П.Порошенко, а ответственным за выпуск – Южанина.

Путин, Порошенко, газета
Газета с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина / Фейсбук П.Олещука

При этом Олещук обратил внимание на то, что согласно украинскому законодательству в рекламе запрещается использовать изображения людей без их письменного согласия.

"Так что тогда получается, что Путин или щедро разрешил использовать свой "светлый лик", или реклама - незаконная? Даже не знаю, какой вариант лучше? Хотя, думаю, возражать в Кремле бы не стали. Что еще является лучшим индикатором того, что мы до сих пор рассматриваем себя периферией "царства московитов"?", - прокомментировал изображения Олещук.

Политолог также добавил, что такая реклама еще и нарушает избирательное законодательство Украины, в котором четко сказано, что иностранные граждане не имеют права принимать участие в агитации.

"Я даже не знаю, что это. Демонстративное игнорирование правил, или попытка "красивого слива"?", - подытожил Олещук.

В свою очередь нардеп Сергей Лещенко предположил, что к идее с рекламой Порошенко и Путина может быть причастен израильский политтехнолог Моше Клугхафт.

Читайте такжеГений черного пиара: кто такой Моше Клугхафт и поможет ли он Порошенко выиграть выборы"Анализ последних дней наталкивает на вывод, что Петр Порошенко и его израильский гуру черных технологий активно использует несколько линий атак против Владимира Зеленского. Легко угадывается стиль Моше Клугхарта, обкатанный в Грузии, Австрии и Румынии", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк в комментарии Главреду, оценивая шансы Порошенко во втором туре выборов, высказал мнение, что кампания действующего главы государства будет строиться на расколе Украины.

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