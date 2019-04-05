Гений черного пиара: кто такой Моше Клугхафт и поможет ли он Порошенко выиграть выборы

Моше Клугхафт

Для дискредитации кандидата в президенты Владимира Зеленского пригласили иностранного политтехнолога. Об этом заявил нардеп Сергей Лещенко. Мол, теневой штаб Петра Порошенко использует "секретное оружие" - израильского спеца по "черному пиару" Моше Клугхафта.

"Секретное оружие Порошенко на второй тур - его политтехнолог Моше Клугхафт, который специализируется на провокациях, черном пиаре, оскорблениях и личных атаках. Он помог Бидзине Иванишвили сохранить власть на прошлогодних выборах в Грузии. Теперь аналогичные надежды - у Порошенко, который впервые за все годы перешел в персональную атаку на своего оппонента", - уточнил Лещенко.

По словам нардепа, израильский технолог прокололся, запостив фотографию из окна телеканала "Прямой".

"Телеканал является пропагандистской машиной Банковой. Второе фото он выставил с перекрестка улиц Рейтарской и Стрелецкой в Киеве. После того, как персона технолога стала привлекать мое внимание, он удалил фотографии из инстаграма, однако было поздно - картинки были сохранены", - написал в Facebook нардеп.

Аналогичной информацией поделился Михаил Саакашвили

"Мы его [Клугхафта] знаем по Грузии, где он работал на олигарха Иванишвили. Этот тезис о том, что Зеленский - марионетка, это его рук дело и в ближайшие дни он выкинет серию грязных трюков против Зе", - предупредил экс-губернатор Одесской области.

Кто такой Моше Клугхафт

В декабре прошлого года на израильских сайтах появилась информация, что предвыборную кампанию кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили разработали израильские стратегические советники. Среди них - Моше Клугхафт. За это якобы Михаил Саакашвили позволил себе публично назвать Клюгхафта "грязным евреем". Правда, сам Саакашвили это отрицал.

Читайте такжеПорошенко пригласил в свою команду гроссмейстера "черного пиара"На официальном сайте Клугхафта сообщается, что он является международным стратегическим советником и руководителем кампании для политических лидеров и политических партий по всему миру. А журнал Forbes называет его одним из самых влиятельных людей в возрасте до 40 лет.

"Зурабишвили стала первой женщиной-президентом Грузии. Также, Клугхафт работал в Румынии, где руководил кампанией, которая принесла сокрушительную победу Социал-демократической партии на всеобщих выборах 2016 года. Творческий, новый подход, который Клугхафт привнес в кампанию, обеспечили убедительную 46% -25% победу над правоцентристской партией", - хвалит себя пиарщик.

А вот на родине политтехнолог, которого еще называют популярным поэтом-песенником, в прошлом году угодил в скандал. Там победившую на выборах Тамар Зандберг обвинили в сотрудничестве с "глубоко презираемым левыми" политтехнологом Моше Клугхафтом.

"В МЕРЕЦ ( Сионистская левая социал-демократическая политическая партия) считают технологии Клугхафта аморальной и циничной эксплуатацией низменных инстинктов в политических целях, разжиганием ненависти и вражды в обществе", - написал тогда сайт Stmegi.

В АП информацию назвали фейком

Впрочем, в Администрации президента уже отреагировали на новость и опровергли слова нардепа.

"Михаил Саакашвили запустил, а Сергей Лещенко с радостью подхватил фейк о черном израильском политтехнологе. Не знаю, что в Киеве делает названный человек. Но, судя по фото, он гуляет с друзьями и пьет вино. В конце концов, он занимается тем же чем занимался Саакашвили находясь в Украине. Гуляет он где-то в ресторане, расположенном в одном из киевских небоскребов. Михаил Саакашвили считает, что это "Парус" где действительно находится телеканал "Прямой". Но если взять и вбить это фото в поиск, то можно увидеть, что это ТРЦ "Мандарин". И ключевое, черные политтехнологи (если они дружат с собственной головой) работают незаметно и тихо. Одним словом, ребята, ну совсем не солидно", - написал в Facebook сотрудник Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.

Будут бить лично по Зеленскому

Политтехнолог Сергей Быков объясняет, что в Украине часто используют услуги иностранных специалистов. Яркий пример - американский политтехнолог Пол Манафорт (в марте осудили в США за финансовое мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Экс-пиарщик Виктора Януковича приговорен к 7,5 годам заключения).

"Как мы помним, Пол работал не только на Януковича, но и на десятки других диктаторов в разных странах. Поэтому практика приглашения иностранцев "поработать на выборах" не нова. И используется для дискредитации оппонента.

Думаю, что в данной ситуации будет полностью "множится на ноль" вся биография Владимира Зеленского. Также, начнут выдумываться абсолютно сумасшедшие фейки против данного кандидата на пост президента. Основной удар будет не по каким-то идеологическим маркерам, а непосредственно по персоне и его личным характеристикам. Я не удивлюсь, если могут появиться в ближайшее время материалы, что у Зеленского нетрадиционная сексуальная ориентация. Вплоть до такого бреда может доходить", - допускает Быков.

Читайте такжеДебаты Зеленский - Порошенко на стадионе: все, что надо знать о главной битве на выборах 2019По словам политтехнолога, эта кампания не стала исключением - в адрес всех топ-кандидатов предвыборной гонки лились "тонны грязи", что во многом сформировал антирейтинг многих политиков.

"Что касается Юлии Тимошенко, то оппоненты постоянно пытались муссировать тему так называемых кабальных газовых контрактов, которые позволили победить в Стокгольмском арбитраже. При этом, президент Украины, называя эти контракты кабальными, отказался их расторгать. А предлагала это сделать как раз российская сторона. И в адрес других кандидатов распространялось много информации, которая не соответствует действительности. Мы помним против Петра Порошенко серию материалов о том, что он заплатил $400 тыс. за встречу с президентом США Дональдом Трампом. Более того, этот материал опубликовало издание Би-Би-Си. А потом извинилось за неправильную и некорректную информацию.

На вопрос - во сколько могут обойтись услуги "черных пиарщиков", политтехнолог ответил так: "Тут скорее ответ, как у юристов. Если это хороший адвокат, то он отвечает - все зависит от того, сколько денег есть у клиента. Тут все зависит от жадности политтехнолога и возможностей политика".

Если докажут, то выборы могут отменить

В 2014-ом в Украине ввели уголовную ответственность за подкуп избирателей, и пойманные "на горячем" агитаторы уже получают реальные сроки. А вот за "черный пиар" у нас не наказывают.

"Доказать использование таких технологий можно исключительно лингвистической экспертизой. Если эксперт-лингвист установит, что были использованы определенные манипулятивные, психологические техники или так называемый "черный пиар", то такое дело подпадает под гражданско-правовые отношения. И оно может быть оспорено в суде. Истец может надеяться на компенсацию за причинение морального вреда и заявить любую сумму, критериев нет. Но решение за судом - он исходит из принципа разумности и справедливости", - объясняет адвокат Иван Либерман.

По его словам, если к использованию "черного пиара" докажут причастность госслужащего, то его действия подпадают под административную ответственность.

"В этом случае можно обратиться с иском в суд и отменить определенное решение. Например, результаты выборов с возможностью повторных. Такое уже было в 2004-ом. Правда, там поставили под сомнение результаты голосования. А здесь можно будет опираться на экспертизу, что в словах и действиях чиновника были использованы манипуляции", - объяснил нам адвокат.

За "черный пиар" - один приговор

Впрочем, мы выяснили, что в Украине было одно уголовное дело, связанное с "грязными технологиями" на парламентских выборах - в 2012-ом. Правда, причастные отделались всего лишь штрафами.

По данным реестра судебных решений, дело было в Черновицкой области. Там одного из агитаторов за мажоритарщика Руслана Панчишина поймали на "черном пиаре" в отношении сразу двух оппонентов. Кандидат от "Удара" стал жертвой "еврейского происхождения" - по крайней мере листовки с такими обвинениями против него распространяли во время предвыборной кампании. А вот от имени кандидата "Партии регионов" местным жителям обещали раздавать тушенку. В предвыборном штабе рассчитывали, что таким образом не только скомпрометируют политиков, а и поссорят их между собой. В результате "предприимчивого политтехнолога" приговорили к штрафу в размере 850 грн. Поплатился и сам Панчишин, его исключили из партии "Фронт перемен" за подкуп избирателей.

Богдана Евсеева, журналист, для Главреда