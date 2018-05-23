У Порошенко заплатили 400 тысяч долларов адвокату за организацию встречи с Трампом – ВВС

Адвокат Майкл Коэн, который представляет интересы президента США Дональда Трампа, получил от представителей украинского лидера Петра Порошенко 400 тысяч долларов.

Как сообщает BBC со ссылкой на информированные источники в Киеве, оплату осуществили посредники, действующие в интересах президента Украины. При этом Коэн не был зарегистрирован в качестве представителя Украины, как того требует американское законодательство.

Сотрудник украинской разведки сообщил изданию, что в посольстве Украины в Вашингтоне смогли организовать лишь протокольную встречу между Порошенко и Трампом с непродолжительной фотосъемкой. Коэн за вознаграждение обязался устроить нечто вроде полноценных переговоров.

Сообщается, что помощник Порошенко вышел на адвоката Трампа через связи в еврейской благотворительной организации. Коэн согласился помочь и получил за это 400 тысяч долларов, а по информации других источников – 600 тысяч долларов.

Издание отмечает, что на данный момент неизвестно, знал ли Трамп, что встреча с Порошенко была оплачена. На Банковой отказались от комментариев.

Напомним, встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа в Белом Доме состоялась 20 июня 2017 года. На переговорах присутствовал вице-президент США Майк Пенс.

Как ранее сообщалось, по итогам встречи Порошеко заявил, что Украина получила твердую поддержку со стороны США в отношении суверенитета и территориальной целостности, а также поддержку в продолжении реформ.