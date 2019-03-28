Би-би-си извинилась за фейк о платной встрече Порошенко с Трампом и готова выплатить компенсацию

Встреча Дональда Трампа с Петром Порошенко / president.gov.ua

Утверждение Британской вещательной корпорации (Би-би-си) о том, что встреча президента Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом была проплаченной является недостоверным.

Би-би-си принесла извинения Порошенко, а также согласилась выплатить ему компенсацию из-за публикации на этот счет.

При этом дело о публикации Би-би-си слушалось в Высоком суде Лондона.

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"Поскольку Высокий суд установил, что это утверждение (о плате за продление встречи) было представлено в изложенном выше ключе, мы рады признать, что утверждение было неверным", - заявил юрист Би-би-си в суде.

Как сообщает пресс-служба корпорации, извинения связаны со статьей, в которой говорилось, что за продление встречи Порошенко и Трампа в июне 2017 года якобы было заплачено 400 тысяч долларов. Согласно публикации, деньги могли быть перечислены бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну.

Напомним, в администрации Порошенко информацию о якобы сделке на 400 тысяч долларов с адвокатом Трампа назвали клеветой и фейком.