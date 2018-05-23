У Порошенко назвали факты оплаты адвокату Трампа за встречу "фейком и клеветой"

В Администрации президента опровергли информацию журналистов ВВС о якобы сделке на 400 тысяч долларов с адвокатом Дональда Трампа, который впоследствии организовал переговоры с американским лидером.

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что якобы встреча президентов Украины и США была организована за деньги. Украинско-американский саммит в июне 2017 года был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам, в частности посольством Украины в США", - сообщили УНИАН в пресс-службе Петра Порошенко.

Спикеры украинского президента отметили, что информация о взятке адвокату Майку Коэну дискредитирует американско-украинские отношения. У Порошенко заверили, что давали ВВС комментарий, но журналисты в своем материале его проигнорировали.

"Считаем, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковых кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США. Поскольку в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержение. В случае, если это не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд", - отметили в АП.

Напомним, издание ВВС опубликовало материал, в котором указано, что адвокат Майкл Коэн, который представляет интересы президента США Дональда Трампа, получил от представителей украинского лидера Петра Порошенко 400 тысяч долларов.