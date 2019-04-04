Порошенко пригласил в свою команду гроссмейстера "черного пиара"

Андрей Головачев

политический эксперт

4 апреля 2019, 09:54

Будем наблюдать, как и какую антитезу между Порошенко и Зеленским будут разыгрывать за наш с вами счет.

Моше Клюгхафт
Моше Клюгхафт

По словам Саакашвили и Сергея Лещенко Порошенко пригласил известного израильского политтехнолога Моше Клюгхафта, за которым закрепилась слава специалиста по черному пиару.

Сразу скажем, что репутация Клюгхафта не соответствует его профессионализму. На самом деле Клюгхафт - великолепный политтехнолог, который мастерски может обыгрывать ситуации " или- или". Можно сказать, что в политтехнологиях он специализируется на подобных противостояниях. Именно по этой причине его приглашают, как правило, на второй тур, когда остаются два соперника. Клюгхафт работал во многих странах и на его счету немало побед, в том числе недавняя блестящая победа на президентских выборах в Грузии, где он положил на лопатки партию Саакашвили.

Читайте такжеКак Порошенко выставил украинцев идиотами, или Главная ошибка Петра Алексеевича на выборах-2019Клюгхафт профессионально умеет анализировать большие массивы данных для различных сегментов избирателей и понять их страхи и надежды. Это point! Страхи и надежды!

Как только это становиться понятным, то дальше уже включается технология и творчество. Надо методами массированной рекламы убедительно войти в сознание людей и показать, что наш кандидат дает надежду, а кандидат-мишень несет одни угрозы. И дело сделано!

Внешне это воспринимается как черный пиар, но на самом деле это обычное манипулирование массовым сознанием. Это, конечно, аморально, но сама по себе представительная демократия аморальна по своей природе. Поэтому, если мы соглашаемся на представительную демократию, то нам придется согласиться и на то, что основным приемом на выборах становиться манипулирование сознанием. И побеждает тот, кто умеет это делать эффективнее.

Если Порошенко, действительно, нанял Моше Клюгхафта, то это, безусловно, очень сильный ход, потому что Зеленский - очень удобная мишень для манипулирования по причине его скрытности и непубличности как политика. Ему сейчас можно приписать все что угодно! Ему и припишут, если он думает, что сможет просто так отсидеться все три недели в ФБ.

Итак, будем наблюдать за тем как и какую антитезу между Порошенко, несущим надежду и Зеленским, несущим угрозы, будет разыгрывать Моше Клюгхафт за наш с вами счет.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Андрей Головачев выборы-2019 второй тур выборов президента 2019 Моше Клюгхафт
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