Скандал на ОИ-2024: сокрушительный удар "трансгендера" уничтожил девушку-боксершу

Анджела Карини отказалась продолжать поединок после первого акцентированного пропущенного удара от Имане Хелиф.

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Имане Хелиф победила Анджелу Карини / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/angela.carini_tiger, Instagram/imane_khelif_10

На Олимпийских играх-2024 представительница Алжира Имане Хелиф победила итальянку Анджелу Карини в 1/8 финала боксерского турнира.

Бой проходил в весовой категории до 66 кг. Об этом говорится в сообщении организаторов игр.

Отметим, что итальянка попросту отказалась продолжать поединок после первого акцентированного пропущенного удара.

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Как рассказала Карини после боя, она выходила на ринг, чтобы почтить память отца.

"Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради своего здоровья. Я никогда не ощущала такого удара. Для меня это не поражение – для меня, если выходишь на ринг, ты уже победил, несмотря ни на что", - говорит спортсменка.

Как цитирует итальянскую спортсменку издание The Guardian, она просто пыталась выполнить свою работу.

"Я просто проделала свою работу. Мне удалось уйти с высоко поднятой головой. Я была уверена, что выиграю, была сосредоточена и спокойна. Но эти удары по носу наносили боль, и я сказала, что с меня достаточно", – прокомментировала свое решение Карини.

Что известно о "трансгендере" Хелиф

В 2023 году Хелиф была дисквалифицирована после победы на чемпионате мира 2023 года от IBA. Ее допинг-проба показала повышенный уровень тестостерона, а организаторы заявили, что она не смогла пройти тест на соответствие пола.

Отметим, что Имане также представляла Алжир и на Олимпиаде в Токио – уступила на стадии четвертьфинала.

Добавим, что в официальном профиле Хелиф на сайте Олимпийских игр ее пол указан как женский.

/ olympics.com

Ранее сообщалось, что Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2024. Серебряную медаль Украина получила за стрельбу из малокалиберной винтовки из трех положений.

Напомним, во время первого матча украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии на Олимпиаде-2024. Поединок продлился всего 62 минуты. Однако до финальных соревнований спортсменке дойти не удалось.

Напомним, Сборная Украины по футболу одержала историческую победу на Олимпийских играх-2024. Во втором матче группового этапа команда Руслана Ротаня обыграла Марокко со счетом 2:1 и сохранила шанс на выход в плей-офф.

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