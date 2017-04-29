"Бой десятилетия", Кличко против Джошуа: онлайн-трансляция

Сегодня, 29 апреля, после 23.00 по киевскому времени в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" проходит "бой десятилетия" за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA (Super) и IBO, в котором сойдутся украинецВладимир Кличко и британец Энтони Джошуа.

Первый пояс принадлежит британцу, остальные два — вакантные, пишет УНИАН.

Наставник Кличко — Джонатон Бэнкс — хочет, чтобы украинец был одним из лучших боксеров в истории.

Кличко вышел на ринг впервые спустя полтора года после поражения от другого британского боксера Тайсона Фьюри — в ноябре 2015 года. Перед поединком супруга мэра Киева Виталия Кличко исполнит гимн Украины.

В свою очередь, Джошуа выиграл свой титул в апреле 2016 года и с тех пор два раза его успешно защитил.

Между тем, наставник украинского супертяжеловеса — Джонатон Бэнкс — считает, что поединок против британского чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа, стоит его подопечному завершить уже в первом раунде.

Об этом коуч рассказал в комментарии ресурса World Boxing News, пишет телеканал 24.

"Кличко дерется с молодым быстрым бойцом. Мы не хотим ждать до 12 раунда, чтобы увидеть, может ли он нанести несколько ударов и выиграть бой. Мой менталитет – у тебя есть один раунд. Знаете, некоторые говорят, у вас есть один раунд, который может изменить вашу жизнь, но никто никогда не говорил, что вы можете изменить свою жизнь за 12 раундов. Это только мое мнение", — отметил он.

Кроме того, тренер подчеркнул, что можно все решить уже во втором раунде и не ждать до 10-го.

"Моя ментальность и настроение всегда были одинаковыми и никогда не изменятся", – подчеркнул Бэнкс.

По его словам, Кличко должен занять место в топ-10 всех времен.

"Посмотрите на этот бой – 90 тысяч человек идут на него. Другие крупные бои в прошлом показывались на многих каналах, но никогда не проходили при таком количестве зрителей", — подчеркнул коуч украинца.

"Вживую" за боем будут наблюдать 90 тысяч любителей бокса, что является рекордом в послевоенной истории Великобритании. Билеты продавали тремя партиями и дважды организаторы принимали решение увеличить вместимость арены. Билеты продавались в Интернете за считанные минуты.

На котировках букмекеров фаворитом боя считается Джошуа.

Контора bwin принимает ставки на британца с коэффициентом 1,4. Победа Кличко оценивается в 2,85. Ничья в этом поединке оценивается в 34 к 1. Букмекеры из William Hill также считают британца фаворитом боя.

Так, на успех Джошуа контора принимает ставки с коэффициентом 1,4, а на победу Кличко — 3,0. Ничья оценивается в 29 к 1.

Ранее Кличко заявил, что в бою с Джошуа на ринге зрители увидят его, наслаждающимся собой.

видео: youtube.com