Почему нельзя говорить слово "виглядати": учитель призвала избегать ошибки

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить слово "виглядати"
- Какой ошибки нужно избегать
С украинским словом "виглядати" на самом деле связана одна очень распространенная ошибка, с которой сталкивались большинство людей. Это слово довольно часто употребляют в неправильном контексте.
Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька українськоо". Педагог призвала не делать такой ошибки.
Она показала кусочек рекламы, которую показывали по телевидению, где звучит словосочетание "Виглядаю жахливо", и отметила, что ошибка спрятана именно в этом сочетании слов.
"Учиться на чужих ошибках очень интересно... "Виглядати" можно из-за угла, из окна. А если говорить о внешнем виде чего-то, используем фразу "мати гарний вигляд", - пояснила Светлана Чернышева.
Она привела примеры правильного использования этого слова: "ця дівчина має гарний вигляд", "мої ніжки будуть мати гарний вигляд".
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить слово "виглядати":
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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