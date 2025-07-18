Почему нельзя говорить слово "виглядати": учитель призвала избегать ошибки

На самом деле очень часто это слово употребляют в таком контексте, в котором его не стоит употреблять.

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Почему нельзя говорить слово "виглядати"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить слово "виглядати"

Какой ошибки нужно избегать

С украинским словом "виглядати" на самом деле связана одна очень распространенная ошибка, с которой сталкивались большинство людей. Это слово довольно часто употребляют в неправильном контексте.

Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька українськоо". Педагог призвала не делать такой ошибки.

видео дня

Она показала кусочек рекламы, которую показывали по телевидению, где звучит словосочетание "Виглядаю жахливо", и отметила, что ошибка спрятана именно в этом сочетании слов.

"Учиться на чужих ошибках очень интересно... "Виглядати" можно из-за угла, из окна. А если говорить о внешнем виде чего-то, используем фразу "мати гарний вигляд", - пояснила Светлана Чернышева.

Она привела примеры правильного использования этого слова: "ця дівчина має гарний вигляд", "мої ніжки будуть мати гарний вигляд".

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить слово "виглядати":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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