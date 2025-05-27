Не 33, как все думают: сколько букв было в украинском алфавите сначала

Вы узнаете:
- Когда появился украинский алфавит
- Почему сначала алфавит имел больше, чем 33 буквы
Большинство украинцев знают, что алфавит имеет всего 33 буквы, однако так было не всегда. Сформировался он на основе кириллицы, которая появилась в Киевской Руси после принятия христианства в X веке.
Главред выяснил, что эта система письма содержала более 40 букв, многие из которых были заимствованы из греческого алфавита и не соответствовали звукам украинского языка. Об этом говорится в видео на YouTube автора образовательного проекта "Этот день в истории" Владимира Лукьянюка.
Но в 1708-1710 годах состоялась реформа письма, известная как "гражданская азбука", которая и упростила алфавит, изъяв ненужные буквы и введя новые, которые лучше соответствовали звуковой системе языка.
Впоследствии, в течение XIX века украинский алфавит также претерпел значительные изменения. В 1818 году Алексей Павловский предложил употреблять букву "і", в 1837 году в правописании "Русалки Днестровской" появилась буква "є", а в 1873 году - буква "ї".
Таким образом, после всех трансформаций, современный украинский алфавит уже состоит из 33 букв: 21 согласная, 10 гласных, 1 полугласная и мягкий знак.
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Кто такой Владимир Лукьянюк?
Владимир Лукьянюк - украинский историк, публицист, автор образовательного проекта "Этот день в истории", который популяризирует исторические события через ежедневные публикации.
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