Не 33, как все думают: сколько букв было в украинском алфавите сначала

История украинского алфавита берет начало еще во времена Киевской Руси.

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История украинского алфавита / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

Когда появился украинский алфавит

Почему сначала алфавит имел больше, чем 33 буквы

Большинство украинцев знают, что алфавит имеет всего 33 буквы, однако так было не всегда. Сформировался он на основе кириллицы, которая появилась в Киевской Руси после принятия христианства в X веке.

Главред выяснил, что эта система письма содержала более 40 букв, многие из которых были заимствованы из греческого алфавита и не соответствовали звукам украинского языка. Об этом говорится в видео на YouTube автора образовательного проекта "Этот день в истории" Владимира Лукьянюка.

видео дня

Но в 1708-1710 годах состоялась реформа письма, известная как "гражданская азбука", которая и упростила алфавит, изъяв ненужные буквы и введя новые, которые лучше соответствовали звуковой системе языка.

Впоследствии, в течение XIX века украинский алфавит также претерпел значительные изменения. В 1818 году Алексей Павловский предложил употреблять букву "і", в 1837 году в правописании "Русалки Днестровской" появилась буква "є", а в 1873 году - буква "ї".

Таким образом, после всех трансформаций, современный украинский алфавит уже состоит из 33 букв: 21 согласная, 10 гласных, 1 полугласная и мягкий знак.

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Кто такой Владимир Лукьянюк? Владимир Лукьянюк - украинский историк, публицист, автор образовательного проекта "Этот день в истории", который популяризирует исторические события через ежедневные публикации.

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