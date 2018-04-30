Суперфинал шоу "Голос страны-8": премьеры от Бабкина и Mozgi, и выступления участников

30 апреля 2018, 15:00

Открылся вокальный эфир общим выступлением всех финалистов.

Финалисты исполнили общую песню

В воскресенье, 29 апреля, на телеканале "1+1" состоялся суперфинал вокального шоу "Голос страны", в рамках которого украинцы определили победителя восьмого сезона проекта.

В прямом эфире за почетное звание "голоса страны", трехмесячную ротацию на ХитФМ, а также квартиру в ЖК "Счастливый" боролись Елена Луценко из команды Сергея Бабкина, подопечная Джамалы Анна Тринчер, армянская вокалистка Србуи Саргсян из команды Потапа, а также Андрей Рыбарчук, наставником которого является Тина Кароль.

Финал шоу состоял из трех раундов, после каждого из которых проект покидал один из исполнителей. Линии для голосования открывались трижды за эфир, и результаты обнулялись каждый раз.

Сначала участники исполняли сольную песню, которую тщательно готовили целую неделю. Во время второго раунда вокалисты выходили на сцену в дуэте со своим наставником. Третий шаг являлся решающим - участники снова пели песню со "слепых прослушиваний".

Открылся вокальный эфир общим выступлением всех финалистов с песней Aerosmith "Dream On".

В первом раунде Елена Луценко, Анна Тринчер, Андрей Рыбарчук и Србуи Саргсян пели сольно.

Армянка Србуи выступила с хитом "Human" исполнителя Rag'n'Bone Man. Перед выступлением девушка рассказала о революции в родной Армении, заявила, что поддерживает свой народ и считает, что свобода не имеет национальности. Номер певицы был посвящен важным событиям в мировой истории, которые показывались на экране сцены. Кроме того, на экран выводили флаги Украины и Армении. Также в видеоряд включили кадры о Революции Достоинства.

Подопечный Тины Кароль Андрей Рыбарчук выступил в сопровождении шести акустических гитар с легендарной песней "Ніч яка місячна". Жюри проекта отметили, что композиция прозвучала очень интимно и откровенно.

Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер выступила с зажигательным хитом Кристины Агилеры под названием "Candyman".

Закрыла первый раунд кумир Нины Матвиенко, подопечная Сергея Бабкина Елена Луценко. Она спела любимую песню своей бабушки - "Ой, у вишневому саду". Эта композиция стала первой, которую научилась петь Елена еще в три года.

По окончанию первого раунда группа Mozgi, солистом которой является один из тренеров "Голосу країни-8" Потап, презентовала новый трек "Влажный пляжный движ".

После этого ведущие шоу Юрий Горбунов и Катя Осадчая огласили результаты голосования. По итогам первого раунда первой проект покинула Србуи Саргсян.

Второй раунд, в котором с финалистами на  сцену выходят их наставники, открыли своим выступлением Елена Луценко и Сергей Бабкин. Они исполнили легендарную украинскую песню Софии Ротару "Червона рута".

Джамала и ее подопечная Анна Тринчер выступили с шедевром поп-музыки, песней Beyonce "Crazy in love".

Андрей Рыбарчук вместе со своей наставницей Тиной Кароль спел ее песню "Космічні почуття". Для зрителей звездный тренер приготовила сюрприз - во время выступления к ним на сцене присоединились другие участники команды, которые ранее покинули проект.

Затем Джамала выступила со своей новой лирической песней под названием "Крила".

Еще одним музыкальным сюрпризом стала презентация новой композиции Сергея Бабкина "Хто далі йде".

После этого были озвучены результаты зрительского голосования. Проект покинула звезда сериала "Школа" Анна Тринчер.

В третьем раунде участники снова пели песню со "слепых прослушиваний". За звание "голоса страны" продолжили бороться Андрей Рыбарчук и Елена Луценко.

Рыбарчук выступил с композицией "Закрили твої очі" cвоей наставницы Тины Кароль. Сама артистка признала, что Андрей поет ее лучше даже, чем она сама.

Финальной песней Луценко стала композиция Нины Матвиенко "Колискова зорі".

Пока организаторы подсчитывали голоса, суперфиналист "Голосу країни-6" Laud (Влад Каращук) презентовал свою новую песню "Вигадав".

Также финалистка "Голосу країни-7" Ingret презентовала свой новый хит - "В небо".

После этого ведущие обьявили победителя вокального шоу – в восьмом сезоне им стала Елена Луценко.

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Тина Кароль Джамала Потап суперфинал Mozgi Сергей Бабкин Елена Луценко Голос страны-8
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