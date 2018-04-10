Настя Каменских представила свою первую украиноязычную песню

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, сделала сюрприз своим поклонникам.

На шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" певица представила свою первую украиноязычную песню "Тримай".

Композицию для Каменских написал известный продюсер и тренер "Голоса страны" Потап.

На сцене артистка появилась в розовом наряде: топе, юбке и оверсайз пиджаке.

Ранее Настя Каменских соблазнительно станцевала на пляже и показала аппетитную попу.