Настя Каменских представила свою первую украиноязычную песню

Артистка выступила на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".
Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, сделала сюрприз своим поклонникам.
На шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" певица представила свою первую украиноязычную песню "Тримай".
Композицию для Каменских написал известный продюсер и тренер "Голоса страны" Потап.
На сцене артистка появилась в розовом наряде: топе, юбке и оверсайз пиджаке.
Ранее Настя Каменских соблазнительно станцевала на пляже и показала аппетитную попу.