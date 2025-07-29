Простоят годами: найдены идеальные места в квартире для хранения консервации

Чтобы консервация быстро не испортилась, стоит помнить о важных правилах хранения.

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Как правильно хранить консервацию в квартире / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Где лучше всего хранить консервацию дома

Какая температура идеальна для хранения запасов на зиму

Сезон консервации в самом разгаре. Заготовки на зиму требуют много сил и времени, поэтому чтобы хрустящие огурчики или сладкий компот не испортились, важно хранить консервацию правильно. Главред выяснил, как хранить консервацию в квартире, если нет подвала.

Самое главное правило хранения консервации - температура до +20 °C и отсутствие прямого света. Тепло и свет - враги для консервации. Важно хранить запасы на зиму в темном месте, свет разрушает витамины и ухудшает вкус консервации, говорится на портале ITV media group.

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Кладовая

Кладовая или темный шкаф - идеальное временное "жилье" для консервации. В зависимости от типа дома, такая ниша может находиться в коридоре или в тамбуре, но, как правило, там вполне хватает места для закруток.

Под кроватью

Если запасы на зиму небольшие, банки с домашними вкусностями можно хранить просто под мебелью. Главное, чтобы поблизости не было батарей или теплого пола. Чтобы консервация дольше простояла, можно накрыть банки любой тканью.

Кухонные шкафы

Несколько банок с огурцами или помидорами могут поместиться и в кухонном шкафу. Важно отдавать предпочтение нижним полкам, главное - подальше от источников тепла.

Холодильник

Холодильник также подойдет для хранения консервации. При этом важно следить за температурой, чтобы банки не лопнули.

Балкон

Если же в квартире отнюдь нет места для консервации, то запасы на зиму можно хранить на балконе. Самое важное - помещение должно быть утеплено, иначе банки "взорвутся" из-за резких перепадов температуры зимой. Температура на балконе не должна быть ниже, чем +7...+10 градусов. Также важно избегать влаги, иначе на крышках очень быстро появится ржавчина.

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Об источнике: ITV media group ITV media group - это региональная медиакомпания из города Ровно. Информационный портал сочетает в себе функции: телевидения, радио, новостной платформы и развлекательной платформы. Также медиакомпания имеет собственные социальные сети, где пользователи могут высказать свое мнение в комментариях к материалу.

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