Катя Осадчая впервые за долгое время показала 15-летнего сына

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала своего старшего сына от первого брака 15-летнего Илью.

Снимком со Львова она поделилась на своей странице в Instagram в Insta-сториз. Парень заметно подрос и стал настоящим красавцем. К слову, Илья в свои 15 уже выше мамы – учитывая, что рост у ведущей не маленький – 180 см.

На первом фото Катя позирует в Львовском театре оперы и балета в полностью джинсовом наряде, парень для прогулки с мамой выбрал простые джинсы, белую футболку и куртку.

На другом снимке звездная мама и сын принарядились – ведущая выбрала для выхода в свет коралловый брючный костюм и шляпу, а Илья одет в черные штаны и белую рубашку, образ он дополнил очками.

Ранее Катя Осадчая поделилась новым фото без макияжа и в забавной позе.