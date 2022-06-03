Украина борется уже 100 дней: Владимир Зеленский обратился к украинцам

"Мир", "победа", "Украина" - три слова, ради которых Украина борется уже сто дней после восьми лет.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 3 июня, обратился к украинцам.
Зеленский отметил, что украинцы в течение 100 дней полномасштабного вторжения России после восьми лет войны продолжали бороться за три слова - мир, победа и Украина.
В обращении президент перечислил слова и понятия, которые появились в лексиконе с 24 февраля 2022 года.
В общей сложности президент назвал 100 слов, которые считает символами новой украинской истории, в частности:
- В 2014 году Россия пришла в Украину со словом "война", а 24 февраля добавила к нему слово "полномасштабная";
- "Паляница", "Стугна", "Казак", "Змеиный" и "Чернобаевка". По мнению Зеленского, в последнем слове можно увидеть все об украинском сопротивлении и о врагах;
- "Байрактар", Harpoon, HIMARS, Starlink, Javelin, "Нептун", "Жешув" и "ленд-лиз". Последнее отображает 100 дней борьбы, дипломатии и поддержки;
- Больше чем просто слова - "Гостомель", "Ахтырка", "Бородянка", "Чернигов", "Харьков", "Херсон", "Изюм", "Мелитополь" и "Азовсталь";
- "Волноваха", "Салтовка", "Попасна" и "Северодонецк" - слова, которые хочет стереть противник, но украинская сторона напишет их и слова "Буча" и "Мариуполь" рядом со словом "трибунал";
- Украина избегает слова "беженцы", но словом "переселенцы" надеется, что будущее миллионов украинцев будет на родине.
Война в Украине
2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 людей и около 500 получают ранения.
Как подчеркнул он в ходе международного форума по безопасности GLOBSEC, на Харьковском направлении у ВСУ есть "мощные шаги вперед", а "на востоке нашего государства – очень сложная ситуация".
Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.
Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.
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