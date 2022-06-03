Украина борется уже 100 дней: Владимир Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 3 июня, обратился к украинцам.

Зеленский отметил, что украинцы в течение 100 дней полномасштабного вторжения России после восьми лет войны продолжали бороться за три слова - мир, победа и Украина.

В обращении президент перечислил слова и понятия, которые появились в лексиконе с 24 февраля 2022 года.

В общей сложности президент назвал 100 слов, которые считает символами новой украинской истории, в частности:

В 2014 году Россия пришла в Украину со словом "война" , а 24 февраля добавила к нему слово "полномасштабная" ;

, а 24 февраля добавила к нему слово ; "Паляница" , "Стугна" , "Казак" , "Змеиный" и "Чернобаевка" . По мнению Зеленского, в последнем слове можно увидеть все об украинском сопротивлении и о врагах;

, , , и . По мнению Зеленского, в последнем слове можно увидеть все об украинском сопротивлении и о врагах; "Байрактар" , Harpoon , HIMARS , Starlink , Javelin , "Нептун" , "Жешув" и "ленд-лиз" . Последнее отображает 100 дней борьбы, дипломатии и поддержки;

, , , , , , и . Последнее отображает 100 дней борьбы, дипломатии и поддержки; Больше чем просто слова - "Гостомель" , "Ахтырка" , "Бородянка" , "Чернигов" , "Харьков" , "Херсон" , "Изюм" , "Мелитополь" и "Азовсталь" ;

, , , , , , , и ; "Волноваха" , "Салтовка" , "Попасна" и "Северодонецк" - слова, которые хочет стереть противник, но украинская сторона напишет их и слова "Буча" и "Мариуполь" рядом со словом "трибунал" ;

, , и - слова, которые хочет стереть противник, но украинская сторона напишет их и слова и рядом со словом ; Украина избегает слова "беженцы", но словом "переселенцы" надеется, что будущее миллионов украинцев будет на родине.

Война в Украине

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 людей и около 500 получают ранения.

Как подчеркнул он в ходе международного форума по безопасности GLOBSEC, на Харьковском направлении у ВСУ есть "мощные шаги вперед", а "на востоке нашего государства – очень сложная ситуация".

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.

Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.

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