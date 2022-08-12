Хотят сбежать в последний момент: россияне массово штурмуют границы ЕС

Россия / reuters

На российско-эстонской границе образовались гигантские пробки после решения Таллина запретить въезжать в страну россиянам с шенгенскими визами.

Границы для жителей страны-оккупантов закроются с 18 августа.

Как сообщают СМИ, на эстонском сайте с записью в электронную очередь для выезда из страны сообщается, что в районе пограничного перехода Нарва время ожидания в живой очереди составляет не менее 22 часов.

"Действительно, нравится-не нравится, — Европа закрывается", "Большинство стран больше не хотят иметь ничего общего с имперскими амбициями жителей страны-оккупанта и "русским миром"", - пишут в соцсетях.

Кроме того, Эстония прекратила выдачу видов на жительства россиянам для учебы - и стала первой среди стран ЕС, кто сделал это.

Визовый режим с РФ

Официальный Киев с 1 июля 2022 года вводит визовый режим для граждан России. Такое решение принял Кабинет министров Украины в пятницу, 17 июня.

Украинское государство разрывает соглашение с Москвой о безвизовых поездках граждан в связи с беспрецедентными угрозами своей национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности.

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