"Сложно сказать, что это такое": Зеленский подколол Путина и выдвинул условие для переговоров

Владаимир Зеленский сделал заявление о вероятности переговоров с Владимиром Путиным / Reuters, Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский высказался по поводу вероятности мирных переговоров Украины с РФ.

Он подчеркнул, что не готов говорить с Владимиром Путиным и его режимом. Такое заявление глава государства сделал во время общения со студентами и преподавателями Йельского университета, видео которого опубликовал в субботу Офис президента.

"Когда у тебя руки полностью в крови, никто не хочет пожимать тебе руку", - пояснил президент.

По словам Зеленского, нынешний режим в РФ проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Поэтому о переговорах может идти речь только после выхода войск РФ с украинских территорий.

"Здесь тоже есть нюанс: если режим будет ждать, пока ВСУ вытеснит врага из Украины - это один формат диалога, если потом это будет возможно, другой вариант перехода войны к дипломатии - когда агрессор сам выводит войска", - сказал он.

Президент уверен, что сейчас диалог с режимом Владимира Путина невозможен, ведь агрессор выбрал курс на уничтожение украинского народа.

"Мне в целом уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин". Путин сегодня - это такой круг людей, это военно-политическое руководство под брендом "Путин", которое идет агрессивными шагами уничтожения нации", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

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