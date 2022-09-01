Макрон оправдался, почему хочет продолжать диалог с Путиным

Макрон не намерен отказываться от переговоров с Путиным / Фото DW

Лидер Франции Эммануэль Макрон настаивает на продолжении диалога с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, нужно разговаривать со всеми, особенно с теми, "с кем мы не согласны", пишет издание Le Figaro.

Во время сегодняшней встречи с французскими дипломатами Макрон подчеркнул, что всегда открыт к диалогу - Турция не может быть единой страной, которая продолжает разговаривать с Россией.

"Мы не должны поддаваться какой-либо ложной морали, которая сделает нас бессильными. Работа дипломата - разговаривать со всеми, особенно с людьми, с которыми мы не общаемся. Поэтому мы будем продолжать это делать (говорить с Путиным - ред.) в согласии с нашими союзниками", - сказал он.

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При этом Макрон считает, что одной из военных целей Кремля был раздел Европы.

Что заявлял Макрон ранее

Франция хочет добиться прекращения войны в Украине и не хочет, чтобы она распространилась за ее пределы и превратилась в новую мировую войну.

Как заявил Макрон, в случае длительного конфликта в Украине, Франция будет продолжать помогать Киеву защищаться от Москвы, и предупредил РФ, что будут соблюдать санкции против.

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