Макрон оправдался, почему хочет продолжать диалог с Путиным

По словам лидера Франции, Турция не может быть единой страной, которая ведет переговоры с диктатором.
Лидер Франции Эммануэль Макрон настаивает на продолжении диалога с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, нужно разговаривать со всеми, особенно с теми, "с кем мы не согласны", пишет издание Le Figaro.
Во время сегодняшней встречи с французскими дипломатами Макрон подчеркнул, что всегда открыт к диалогу - Турция не может быть единой страной, которая продолжает разговаривать с Россией.
"Мы не должны поддаваться какой-либо ложной морали, которая сделает нас бессильными. Работа дипломата - разговаривать со всеми, особенно с людьми, с которыми мы не общаемся. Поэтому мы будем продолжать это делать (говорить с Путиным - ред.) в согласии с нашими союзниками", - сказал он.
При этом Макрон считает, что одной из военных целей Кремля был раздел Европы.
Что заявлял Макрон ранее
Франция хочет добиться прекращения войны в Украине и не хочет, чтобы она распространилась за ее пределы и превратилась в новую мировую войну.
Как заявил Макрон, в случае длительного конфликта в Украине, Франция будет продолжать помогать Киеву защищаться от Москвы, и предупредил РФ, что будут соблюдать санкции против.
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