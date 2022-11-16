Украинские военные сообщили США о попытке перехватить ракету возле Польши – CNN

На территорию Польши в результате ракетных ударов РФ по Украине упала ракета / twitter.com/wolski_jaros

Военные Украины рассказали Соединенным Штатам Америки и странам-союзникам о том, что осуществили попытку перехвата российской ракеты рядом с местом падения ракеты в Польше. На данный момент непонятно, идет ли речь о той ракете, которая поразила польскую территорию. Однако оценка Вашингтоном ситуации базируется именно на этом.

Как сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Вашингтона, ранее украинские военные сообщили американцам и другим странам-союзникам, что в тот период времени, когда был нанесен ракетный удар по польской территории, они пытались перехватить ракету РФ.

Пока непонятно, является ли эта ракета ПВО той самой ракетой, которая ударила по Польше. Однако информация стала основой для существующей оценки Штатами данной ситуации.

Прилет ракеты на территорию Польши

Россия 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины.

Предположительно, одна из российских ракет упала на территории Польши в 10 километрах от границы Украины. Погибли два человека.

Президент Владимир Зеленский сказал, что ракетный удар по Польше со стороны России провоцирует значительную эскалацию.

Нужно проявить немедленную реакцию и поставить страну-террориста на место.

В России утверждают, что Москва якобы "не причастна" к инциденту на территории Польши и не пыталась наносить удары по целям возле границы Украины с польским государством.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты конкретно с территории РФ.

Смотрите видео ТСН - в Польше не считают инцидент с падением ракеты нападением на страну

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