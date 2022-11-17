"Украина должна была погаснуть": в ДТЭК раскрыли подлый замысел россиян

Сейчас ситуация в сфере энергообеспечения сложная , но контролируемая / УНИАН, ДТЭК

Кремль хотел, чтобы вся Украина погасла уже после первой массированной атаки по энергетической инфраструктуре, которая состоялась 10 октября. Однако украинским военным и энергетикам удалось сорвать подлый план российских захватчиков.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"По замыслу российских террористов Украина должна была погаснуть еще после первой массированной атаки. Но они не смогли это сделать ни 10 октября, ни 18, ни 15 ноября, когда они выпустили рекордное количество ракет. Это заслуга военных, прежде всего, и наших энергетиков и спасателей", - сказал он.

По его словам, сейчас ситуация в сфере энергообеспечения сложная, но контролируемая. Поэтому Россия не смогла достичь своей цели.

Сахарук добавил, что для прохождения зимы необходимо обеспечить эффективную работу противовоздушной обороны и обеспечить защиту оборудования от осколков снарядов и взрывных волн.

"Принимая во внимание, какое количество ресурса потратила Россия для того, чтобы наступил так называемый блэкаут, она просто несоразмерна с той стойкостью, которую сейчас показывает украинская энергетическая система", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Ракетная атака на Украину

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали в три жилых дома.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что результатов от них "не так много". Игнат убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

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