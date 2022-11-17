УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Украина должна была погаснуть": в ДТЭК раскрыли подлый замысел россиян

17 ноября 2022, 23:43

В ДТЭК подчеркнули, что для прохождения зимы необходимо обеспечить эффективную работу ПВО и защитить энергооборудования от осколков снарядов и взрывных волн.

Свет, отключения света, Дмитрий Сахарук
Сейчас ситуация в сфере энергообеспечения сложная , но контролируемая / УНИАН, ДТЭК

Кремль хотел, чтобы вся Украина погасла уже после первой массированной атаки по энергетической инфраструктуре, которая состоялась 10 октября. Однако украинским военным и энергетикам удалось сорвать подлый план российских захватчиков.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"По замыслу российских террористов Украина должна была погаснуть еще после первой массированной атаки. Но они не смогли это сделать ни 10 октября, ни 18, ни 15 ноября, когда они выпустили рекордное количество ракет. Это заслуга военных, прежде всего, и наших энергетиков и спасателей", - сказал он.

По его словам, сейчас ситуация в сфере энергообеспечения сложная, но контролируемая. Поэтому Россия не смогла достичь своей цели.

Сахарук добавил, что для прохождения зимы необходимо обеспечить эффективную работу противовоздушной обороны и обеспечить защиту оборудования от осколков снарядов и взрывных волн.

"Принимая во внимание, какое количество ресурса потратила Россия для того, чтобы наступил так называемый блэкаут, она просто несоразмерна с той стойкостью, которую сейчас показывает украинская энергетическая система", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Ракетная атака на Украину

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, запустив много ракет. В Киеве попали в три жилых дома.

После массовой ракетной атаки половина Украины осталась без света.

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что результатов от них "не так много". Игнат убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

Другие новости:

война в Украине свет ДТЭК война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:45

Теплые женские шапки 2023 удивительной красоты, которые согреют даже в лютые морозы

23:43

"Украина должна была погаснуть": в ДТЭК раскрыли подлый замысел россиянВидео

23:30

Гороскоп на завтра 18 ноября: Рыбам придется заботиться, а у Тельцов исполнятся желания

23:25

Приметы на 19 ноября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемыВидео

23:20

Война может закончиться раньше, чем ВСУ освободят все оккупированные территории - Подоляк

Реклама
22:57

Настоящие ценители хурмы перед употреблением кладут ее в холодильник: в чем "фишка"

22:37

Как используют целебные свойства кожуры граната: 5 причин не выбрасывать ее в мусорное ведро

22:25

Для Пескова и Пригожина сдача в плен единственный шанс оказаться в безопасности - ДаниловВидео

22:14

Боярский впервые высказался об осудивших войну в Украине артистахВидео

21:59

Принцесса Кейт Миддлтон трогательно пообщалось с девочкой-беженкой в БританииВидео

21:43

Генерал Маломуж спрогнозировал, куда дальше будут наступать ВСУВидео

21:10

Как очистить кран от налета в домашних условиях: эффективные способыВидео

20:38

"Убивают невинных как террористы ИГИЛ" : в МИД резко высказались о российских атаках на УкраинуВидео

20:22

Швеция предоставит Украине военной помощи на рекордные $287 млн: что входит в пакетВидео

19:49

"Важно не упустить 2 месяца": генерал предупредил, что РФ хочет подтянуть 200 тыс. человек резерваВидео

19:29

"Критическая точка": в ЕС оценили разрушения энергетической инфраструктуры УкраиныВидео

19:24

Под Бахмутом погиб чемпион Украины по гандболу и многодетный отецВидео

19:08

Падение ракеты в Польше: почему Запад изменил риторикумнение

18:53

"Единственный шанс на безопасность": Данилов сказал, почему РФ не стоит уничтожать энергообъекты УкраиныВидео

18:49

США призвали Зеленского "осторожнее комментировать" падение ракет в Польше - CNNВидео

Реклама
18:48

В Херсоне обнаружили пыточную россиян: бывший пленный рассказал о пребывании тамВидео

18:34

За уши не оттянешь: 5 лучших соусов для пельменей на любой вкус

18:25

"Освобождение Левобережья Херсонщины откроет окно возможностей": Маломуж назвал ключ к деоккупации КрымаВидео

18:15

"Ты кто вообще, женщина или мужчина?": россияне набросились на Киркорова в платье

18:10

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

18:09

Favbet Foundation передал ВСУ еще один внедорожник Mitsubishi

17:50

"Очень тяжелая мишень для ПВО": Коваленко рассказал о новой ракетной угрозе со стороны РФВидео

17:42

Зачем в кофе добавлять ломтик лимона: результат будет невероятнымВидео

17:40

Падает риск ядерной катастрофы: астролог спрогнозировала, что ждет Украину в ближайшие дниВидео

17:22

"У нас с женой 14 детей, должно было быть 15": Кадыров рассказал о смерти дочериВидео

17:20

Отравление кофеином: симптомы и первая помощь при передозировке напитком бодрости

17:11

Названы 5 алкогольных напитков, которые меньше других вредят желудку

17:11

Лобода анонсировала украиноязычный трек, но досадно ошиблась в названииВидео

16:50

Малазийский боинг был сбит российской ракетой: суд Гааги приговорил к пожизненному Гиркина, Дубинского и ХарченкоВидео

16:35

Песков заявил, что ударами по Украине Кремль хочет склонить Банковую к переговорамВидео

16:28

Пение защитницы Мариуполя "Пташки" и общий номер звезд сезона: детали суперфинала "Голоса країни-12"Видео

16:26

Цепи, ошейник и раздетый мужик: Тарзан взялся за старое, пока Королёва парилась в бане

16:16

"До января-февраля отобьем юг": генерал озвучил сроки окончания войны в УкраинеВидео

15:59

Энергетика Украины получила беспрецедентные разрушения из-за ударов оккупантов - ДТЭКВидео

15:52

Как определить размер груди: 4 полезных таблицы для простого и быстрого подбора бюстгальтера

Реклама
15:36

Свет будут включать на 2-3 часа: в ДТЭК сообщили плохие новости для жителей КиевщиныВидео

15:30

Зачем натирать мебель грецкими орехами: хитрость опытных хозяек

15:28

Израиль под давлением США купил на миллионы долларов "стратегическое оборудование" для ВСУ - СМИВидео

15:10

Войска России укрепляют позиции в Крыму и ждут операции ВСУ по освобождению полуострова – ГУРВидео

15:04

Барских объяснил, почему украинцы страстно желают оградить себя от всего русскогоВидео

15:00

Война в Украине не может завершиться дипломатией, России придется капитулировать — Хара

14:28

Как Украина мешает России устроить новый голодомормнение

14:11

Освобождение юга и выход ВСУ на Крымский перешеек: Маломуж назвал два сценария для УкраиныВидео

14:06

Одна из украинских ракет не попала в цель: первые детали расследования падения ракет в ПольшеВидео

13:51

Родились под золотой звездой: ТОП-5 самых богатых знаков Зодиака

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять