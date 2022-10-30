"Многие дома без света целый день": в Киеве вводят жесткие графики отключения электроэнергии

Отключение света / УНИАН

Советник министра энергетики Лана Зеркаль рассказала, почему в Украине выключают свет и не по графику.

В интервью 5 каналу она заявила, что это связано с российскими обстрелами украинской энергетической инфраструктуры.

Лана Зеркаль отметила, что невозможно предсказать то, когда в Украине будут выключать свет из-за российских обстрелов.

"Под Киевом есть подстанция, которую россияне обстреливали уже 7 раз и в настоящее время энергетики не могут спрогнозировать, будет ли повторный удар", - сказала она.

Зеркаль добавила, что энергетики вынуждены переключать потребителей на запасные линии электроснабжения, часто не выдерживающие напряжения.

Света может не быть целый день

Киевлянам в среднем отключают электроснабжение на 4-5 часов с целью стабилизации электросетей. Однако этого недостаточно.

"Сейчас потребление значительное. Температура на улице падает, люди больше потребляют электроэнергии. Именно поэтому мы продолжим отключение электроэнергии. Мы говорим предварительно, что должны сделать график отключения света, к сожалению нельзя сказать сколько не будет света. Может быть 6 часов, может быть больше или меньше. Если запланированные отключения совпадают с аварийным, что бывает часто из-за нагрузки сети, то такие пользователи не имеют электроэнергии целый день", - сказал в эфире телеканала Прямой исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарчук.

Отключения электроэнергии в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что отключения электроэнергии с недавних пор инженерами четко подразделяются на два типа ‒ аварийные и стабилизационные.

В свою очередь в компании ДТЭК заявили - графики веерных отключений света для Киева пересмотрят в сторону увеличения. Он говорит, что продолжительность отключения света может вырасти до шести часов.

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