"Риск большого блэкаута": в Киеве вводят экстренное отключение света на неопределенный срок

Киев / РБК-Украина

В Киеве вводят экстренные отключения света на неопределенный срок.

Как сообщает ДТЭК "Киевские электросети" со ссылкой на "Укрэнерго", сейчас в столице дефицит мощности составляет 30% потребления.

При этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если не будет форс-мажорных обстоятельств, проблемы с электроэнергией в Киеве планируется устранить через две-три недели.

"В связи со значительным дефицитом электроэнергии - от 20 до 50 процентов - система энергообеспечения города работает в экстренном режиме. Следовательно, электроснабжение временно выключается во всех районах столицы", - заявил Кличко в эфире телеканала Киев.

По словам Кличко, если не будет форс-мажорных обстоятельств, специалисты "Укрэнерго" надеются в течение 2-3 недель устранить дефицит электроэнергии.

Жителей столицы снова призвали сократить потребление электроэнергии, а бизнес отключить освещение вывесок на общепитах, торговле, рекламе.

"Риск большого блекаута, когда недостаток электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабному отключению, есть. Поэтому крайне важно экономить, чтобы этого не произошло", - добавил мэр.

Системы ПВО для защиты объектов энергетики

Украинская столица получила новые системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты энергетических объектов.

"Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами камикадзе уже не будет происходить", - отметил мэр.

Отключения электроэнергии в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что отключения электроэнергии с недавних пор инженерами четко подразделяются на два типа ‒ аварийные и стабилизационные.

В свою очередь в компании ДТЭК заявили - графики веерных отключений света для Киева пересмотрят в сторону увеличения. Он говорит, что продолжительность отключения света может вырасти до шести часов.

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