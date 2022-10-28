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Блэкаут в Киеве: Кличко назвал сроки восстановления энергосистемы

28 октября 2022, 17:38

Электроснабжение временно выключается во всех районах столицы, подчеркнул Виталий Кличко.

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Дефицит электроэнергии в Киеве – до 50% / Wikipedia

Дефицит электроэнергии в Киеве, вызванный обстрелами оккупантами РФ, может быть устранен специалистами Укрэнерго за 2-3 недели, если не будет чрезвычайных событий, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В эфире национального марафона он пояснил, что в связи со значительным дефицитом электроэнергии – от 20 до 50 процентов – система энергообеспечения столицы работает в экстренном режиме.

"Следовательно, электроснабжение временно выключается во всех районах столицы. Если не будет форс-мажорных обстоятельств, специалисты "Укрэнерго" надеются в течение 2-3 недель устранить дефицит, вызванный атаками российских варваров на объекты критической инфраструктуры", - объяснил мэр Киева.

Он отметил, что город делает все возможное, чтобы экономить потребление электроэнергии. В частности, на многих маршрутах коммунального общественного транспорта троллейбусы заменили автобусами. При этом метрополитен город останавливать не собирается.

"Риск большого блекаута, когда недостаток электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабному отключению, есть. Поэтому очень важно экономить, чтобы этого не произошло", – сказал Кличко.

Он добавил, что Киев получил новое ПВО, которое должно защитить столицу от дронов-камикадзе.

"Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами камикадзе уже не будет происходить", - резюмировал мэр Киева.

Отключения электроэнергии в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что отключения электроэнергии с недавних пор инженерами четко подразделяются на два типа ‒ аварийные и стабилизационные.

В свою очередь в компании ДТЭК заявили - графики веерных отключений света для Киева пересмотрят в сторону увеличения. Он говорит, что продолжительность отключения света может вырасти до шести часов.

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