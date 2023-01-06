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Путин будет драться за Крым: российский политик объяснил, почему диктатор откажется от Донбасс

6 января 2023, 20:17
Исходя из военной логики, российской армии будет проще удержать Донбасс.
Геннадий Гудков, Владимир Путин
Путин будет драться за Крым до последнего / Коллаж фото скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин может отказаться от Донбасса, но за Крым будет драться до последнего. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков.

Он уточнил, что российской армии будет легче удержать Донбасс с военной точки зрения. Однако диктатору важен Крым с точки зрения удерживания власти.

"С военной точки зрения удобнее биться за часть Донбасса, ведь это проще по логистике и всему остальному. Но с точки имиджа, Путин будет больше биться за Крым, поскольку возвращение Крыма в состав Украины будет для него смертельным ударом. Поэтому, исходя из военной логики, у Донецка и Луганска ему будет проще держать позиции, но с точки зрения удержания власти он будет драться в основном за Крым", - сказал Гудков.

Освобождение Крыма

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк рассказал, что Россия стягивает на север Крыма новые воинские подразделения. Захватчики понимают, что им нужно готовиться к контрнаступлению ВСУ, поэтому везде размещают защитные сооружения.

Между тем россияне паникуют из-за мощных "хлопков" в Крыму. Поздно вечером 4 января во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, после чего возник масштабный пожар. Происшествие произошло в районе мыса Фиолент.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан отмечает, что Силы обороны Украины уже готовы продвигаться в сторону Азовского моря и перерезать так называемый "сухопутный коридор" в Крым. Но нет смысла наступать, пока не промерзнет почва. Есть проблемы и с вооружением. Как только ВСУ получат нужное оружие, начнется движение к Азовскому морю. Операция по освобождению Крыма ожидается после февраля-начала марта.

Другие новости:

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