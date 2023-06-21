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Под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке беспилотников

Анна Ярославская
21 июня 2023, 08:23 обновлено 21 июня, 08:31
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Обломки двух дронов упали рядом с воинской частью — при подлёте к складам. В РФ заявили, что беспилотники сбили военные.
Дроны атаковали Подмосковье
Дроны атаковали Подмосковье / Коллаж: Главред, фото: t.me/breakingmash

Утро 21 июня началось со взрывов недалеко от столицы страны-агрессора. РосСМИ пишут, что Новую Москву и Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы прогремели около пяти часов утра.

По данным Telegram-канала Mash, очевидцы сообщили о взрыве в небе над деревней Лукино в Новой Москве. Беспилотник упал в районе реки Пахра.

"Местные жители услышали громкий звук около 5 часов утра. Сейчас на месте падения обломков работают оперслужбы. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

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Ещё два беспилотника упали в районе посёлка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья.

"Около 5:30 утра местные жители услышали два взрыва с разницей в пять минут. Зону, где упали обломки, оцепили", - добавили на канале.

Обломки дронов в Подмосковье
Обломки дронов в Подмосковье / Фото: t.me/breakingmash

Mash отмечает, что обломки двух дронов упали рядом с воинской частью — при подлёте к складам.

Губернатор Московской области Воробьёв подтвердил сбитие БПЛА в посёлке Калининец.

"Сегодня два аппарата самолётного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлёте к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Справка. Новая Москва — юго-западный сектор Подмосковья, присоединённый к Москве в 2012 году. Представляет собой территории площадью 1480 км². Удалённость от центра Москвы - почти до ста километров. Граничит с Калужской областью. Официально называется Троицкий и Новомосковский административный округ (ТиНАО).

Атака дронов на Москву 30 мая

Напомним, Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки.

В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. Однако некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал уничтожить Киев вдребезги.

Позже стало известно, что в эпицентре атаки дронов оказались резиденция Путина и имения элиты РФ. Один из дронов не долетел всего 3 км до резиденции Путина в Ново-Огарево. Также беспилотники заметили недалеко от мест проживания Шойгу и другой элиты страны-агрессора России.

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