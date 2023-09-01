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Оккупанты не спрячутся: в ГУР анонсировали новые удары по РФ дальнобойным оружием

Алёна Воронина
1 сентября 2023, 21:16 обновлено 1 сентября, 21:16
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Украина сейчас испытывает еще и другое новое высокоточное оружие, кроме того, о котором уже заявляли Зеленский и Данилов.
Удары по РФ, Андрей Юсов
В ГУР анонсировали новые удары по РФ дальнобойным оружием/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

В украинской разведке заинтриговали заявлением о новом дальнобойном оружии и возможных ударах импо стране-агрессоре России. Сейчас наше государство испытывает различное оружие, кроме того, о котором ранее уже заявляли президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что у Украины и России разные подходы к применению оружия. Так, наше государство делает ставку на современность, высокоточность и технологичность.

То оружие, которое сейчас испытывает Украина, высокоточное и высокоэффективное. Результаты его применения "являются добрыми и положительными", рассказал Юсов. Он отметил, что "продолжение будет".

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В то же время Юсов отказался отвечать на вопрос, куда сможет доставать новое украинское дальнобойное оружие.

"Давайте не будем сейчас облегчать задачу ГРУ ГШ, пусть они самостоятельно изучают все эти вещи. В любом случае речь идет о комбинировании методов, сил и средств. Думать, что если озвучено расстояние 700 километров, то они скроются на расстоянии 800 километров, или 1000 – для них точно не имеет никаких оснований", – отметил он.

Атака на аэродром в Пскове 30 августа

В ночь на 30 августа в ряде городов РФ раздались взрывы. Под удар попал военный аэродром в Пскове.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков. Позже СМИ показали первые спутниковые снимки аэродрома в Пскове после ночной атаки.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов позже заявил, что Ил-76 поразили с территории РФ. В сети появились новые снимки российских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове. Удары дронов были нацелены на топливные баки.

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