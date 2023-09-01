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В Украине кардинально изменили программу обучения детей, которые сейчас за границей

Алёна Воронина
1 сентября 2023, 16:11 обновлено 1 сентября, 16:14
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Украинским ученикам, посещающим школу за рубежом, нужно будет также учить дистанционно несколько предметов украиноведческого компонента 6-8 часов в неделю.
Школа, дети, ученики, учеба
В Украине кардинально изменили программу обучения детей, находящихся за границей/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кабинет министров Украины изменил учебный процесс для детей, которые сейчас находятся за границей. Учащиеся, посещающие школу в другой стране, должны будут изучать дистанционно в украинских школах несколько предметов. Предполагается, что на это будет тратиться 6-8 часов в неделю.

Школьникам нужно будет изучать несколько предметов украинского компонента – украинский язык, литературу, историю и другие предметы, которые не изучают в зарубежных школах. О таких изменениях сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 1 сентября.

Украинский премьер подчеркнул, что наше государство делает всё, чтобы обеспечить возможности для каждого ребенка получать знания, где бы он ни находился. И это также относится к детям, которые в настоящее время находятся за границей.

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По его словам, Украина пытается сделать так, чтобы эти дети не потеряли связь с украинским образовательным пространством. Такое решение является одной из важных предпосылок для возвращения украинцев домой, подчеркнул Шмыгаль.

"Поэтому правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение только предметов украиноведческого компонента. Это 6-8 часов в неделю", – заявил глава правительства.

Он добавил, что в украинских школах зачислят те оценки по другим предметам – например, по математике или естественным наукам – которые ребенок получит в зарубежной школе.

Несколько необходимых предметов будут изучать дистанционно

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, что уже была утверждена образовательная программа, которая предусматривает изучение предметов украиноведческого компонента для детей, находящихся за границей и обучающихся в местных школах.

В МОН говорят, что такая программа призвана уменьшить нагрузку на детей за рубежом, ведь раньше многие из них получали образование в зарубежных школах, и при этом дистанционно продолжали получать украинское образование.

Теперь детям из Украины, которые сейчас за границей, нужно будет сдать лишь несколько предметов, а за все остальные украинские школы зачислят те оценки, которые ученикам поставят в зарубежной школе. Для этого нужно будет лишь принести специальную справку из зарубежной школы.

"На конец прошлого учебного года за границей находились примерно 500 тысяч украинских детей школьного возраста. И каждый ребенок важен для государства. Мы понимаем, что за границей дети, как правило, обязаны посещать местную школу. Поэтому обучение еще и в украинском заведении может быть сложным из-за двойной нагрузки для ребенка", – объяснил министр образования и науки Оксен Лесовой.

По его словам, эта программа призвана уменьшить нагрузку на детей.

"Чтобы избежать этого, но сохранить украинским детям связь с родной страной, мы создали эту образовательную программу, которая предусматривает изучение только украинского компонента – языка, литературы, истории и других предметов, которые не изучают в зарубежных школах", – добавил Лесовой.

Что изменилось в Украине с 1 сентября

С 1 сентября 2023 года изменились церковные праздники в Украине. С этого дня Православная Церковь Украины перешла на новый календарь согласно новоюлианскому календарю, большинство праздников подвинулись практически на две недели.

Также с 1 сентября состоялось ужесточение правил выплат переселенцам. Тем, кто не соответствует определенным имущественным критериям, отменят ежемесячные выплаты – если они осуществили большие расходы с 1 августа 2023 года. Например, если они купили автомобиль, совершили покупку на сумму более 100 тысяч гривен участка земли, квартиры или дома, имеют депозит в банке на сумму от 100 тысяч гривен и еще по ряду причин.

Кроме этого, с 1 дня осени состоятся проверки пенсионеров. Будут проверять пенсионеров-переселенцев. При этом по результатам таких мероприятий некоторые могут потерять свою пенсию.

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