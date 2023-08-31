Как изменятся церковные праздники в Украине: даты вступят в силу 1 сентября

Главред расскажет, как изменятся даты церковных праздников в Украине в связи с переходом на новоюлианский календарь.

https://glavred.info/holidays/kak-izmenyatsya-cerkovnye-prazdniki-v-ukraine-daty-vstupyat-v-silu-1-sentyabrya-10497283.html Ссылка скопирована

Как изменятся церковные праздники в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот

В Украине с 1 сентября сдвинутся даты православных праздников. Мы расскажем, какие церковные праздники 2023 отметятся уже по новым датам.

Как изменятся церковные праздники в Украине - новый календарь

С 1 сентября Православная церковь Украины перейдет на новый календарь Согласно новоюлианскому календарю, большинство праздников сдвинутся практически на две недели.

Среди новых дат есть и главные праздники, например Рождество теперь будет отмечаться 25 декабря, а не 7 января, День Святого Николая, в свою очередь, украинцы отметят уже 6 декабря, а не 19 декабря.

видео дня

Новый календарь церковных праздников - Украина

Для удобства и готовности привыкания к новым датам, Главред создал таблицу изменений в календре праздников. Некоторые из них останутся неизменными, в частности те, дата которых каждый год назначается по-разному.

Как изменятся церковные праздники в Украине / фото: Главред

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.