Как изменятся церковные праздники в Украине: даты вступят в силу 1 сентября

Главред расскажет, как изменятся даты церковных праздников в Украине в связи с переходом на новоюлианский календарь.
В Украине с 1 сентября сдвинутся даты православных праздников. Мы расскажем, какие церковные праздники 2023 отметятся уже по новым датам.
Как изменятся церковные праздники в Украине - новый календарь
С 1 сентября Православная церковь Украины перейдет на новый календарь Согласно новоюлианскому календарю, большинство праздников сдвинутся практически на две недели.
Среди новых дат есть и главные праздники, например Рождество теперь будет отмечаться 25 декабря, а не 7 января, День Святого Николая, в свою очередь, украинцы отметят уже 6 декабря, а не 19 декабря.
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Новый календарь церковных праздников - Украина
Для удобства и готовности привыкания к новым датам, Главред создал таблицу изменений в календре праздников. Некоторые из них останутся неизменными, в частности те, дата которых каждый год назначается по-разному.
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