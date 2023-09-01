Не пощадят вертолеты и БПЛА врага: Украина получит антидроновые системы Slinger

Украина получит 113 единиц антидроновых систем Slinger, которые устанавливаются на пикап GMC Denali и способны поражать серьезные воздушные цели.

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В Австралии три недели проводили испытания Slinger, которые передадут Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот Twitter.com/MalyasovDyla

Вооруженные силы Украины получат на свой баланс антидроновые комплексы Slinger. Вооружением производства компании Electro Optic Systems можно сбивать вражеские вертолеты и беспилотники. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании-производителя Мэтт Джонс.

Как сообщает пресс-служба EOS, он рассказал о том, что компания последние три недели проводила испытания Slinger неподалеку от Сиднея. Сам комплекс создавался на базе 30 миллиметровой пушки M230LF и 7,62 мм пулемета MAG58. Устанавливается система на пикап GMC Denali.

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Антидроновая система Slinger – в чем ее особенности

Система Slinger оснащена тепловизионным и ночными прицелами. Тридцатимиллиметровая пушка позволяет поражать воздушные цели даже по типу вертолетов.

M230LF способен вести огонь одиночными выстрелами в режиме 100-200 выстрелов за одну минуту.

По словам Джонса, Украине дадут 110 систем, которые оснащены М113 и 50 систем с компанией "Практика". Их установят на БТР Bushmaster, которые Киеву передаст Австралия в рамках новой военной помощи. Цена системы – около 170 миллионов долларов.

"Эта технология действительно идет в Украину. Система жесткого убийства Slinger была приобретена США для пожертвования Украине. Разработка лазерной технологии все еще завершается, поэтому пока это не рассматривается", - подчеркнул Мэтт Джонс.

Как работает Slinger

Журналист Дилан Малясов опубликовал кадры испытаний Slinger. Посол Украины в Австралии Мирошниченко лично руководил комплексом.

Кадры испытаний антидроновых систем Slinger:

Антидроновые системы Slinger опробовал посол Украины в Австралии / Скриншот Главред

Как Австралия помогает Украине

Австралия оказывает существенную военную помощь Украине. Канберра поставляет Киеву боеприпасы и оборудование. Также в рамках военной помощи Австралия передаст 30 бронетранспортеров Bushmaster.

"Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster. Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча", - рассказывал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, австралийская оборонная компания Electro Optic Systems подписала контракт с украинским государственным предприятием СпецТехноЭкспорт на поставки Украине сотни систем дистанционного вооружения RWS.

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