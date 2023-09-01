Не пощадят вертолеты и БПЛА врага: Украина получит антидроновые системы Slinger

Вооруженные силы Украины получат на свой баланс антидроновые комплексы Slinger. Вооружением производства компании Electro Optic Systems можно сбивать вражеские вертолеты и беспилотники. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании-производителя Мэтт Джонс.
Как сообщает пресс-служба EOS, он рассказал о том, что компания последние три недели проводила испытания Slinger неподалеку от Сиднея. Сам комплекс создавался на базе 30 миллиметровой пушки M230LF и 7,62 мм пулемета MAG58. Устанавливается система на пикап GMC Denali.
Антидроновая система Slinger – в чем ее особенности
Система Slinger оснащена тепловизионным и ночными прицелами. Тридцатимиллиметровая пушка позволяет поражать воздушные цели даже по типу вертолетов.
M230LF способен вести огонь одиночными выстрелами в режиме 100-200 выстрелов за одну минуту.
По словам Джонса, Украине дадут 110 систем, которые оснащены М113 и 50 систем с компанией "Практика". Их установят на БТР Bushmaster, которые Киеву передаст Австралия в рамках новой военной помощи. Цена системы – около 170 миллионов долларов.
"Эта технология действительно идет в Украину. Система жесткого убийства Slinger была приобретена США для пожертвования Украине. Разработка лазерной технологии все еще завершается, поэтому пока это не рассматривается", - подчеркнул Мэтт Джонс.
Как работает Slinger
Журналист Дилан Малясов опубликовал кадры испытаний Slinger. Посол Украины в Австралии Мирошниченко лично руководил комплексом.
Кадры испытаний антидроновых систем Slinger:
Как Австралия помогает Украине
Австралия оказывает существенную военную помощь Украине. Канберра поставляет Киеву боеприпасы и оборудование. Также в рамках военной помощи Австралия передаст 30 бронетранспортеров Bushmaster.
"Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster. Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча", - рассказывал президент Владимир Зеленский.
Кроме того, австралийская оборонная компания Electro Optic Systems подписала контракт с украинским государственным предприятием СпецТехноЭкспорт на поставки Украине сотни систем дистанционного вооружения RWS.
Другие новости:
- ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке – WSJ
- Бердянск будет наш: ВСУ выйдут к Азовскому морю в этом году - Жданов
- ВСУ мощно разгромили 6 складов боеприпасов оккупантов - генерал