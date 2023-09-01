Сдай взяточника - получи 10% денег: в Украине с 6 сентября заработает портал обличителей коррупции

"Единый портал обличителей коррупции" заработает с 6 сентября. Об сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

https://glavred.info/ukraine/sday-vzyatochnika-poluchi-10-deneg-v-ukraine-s-6-sentyabrya-zarabotaet-portal-oblichiteley-korrupcii-10497475.html Ссылка скопирована

По словам руководителя НАПК, портал будет местом входа для всех, кто хочет бороться с коррупцией / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине уже со следующей недели, с 6 сентября, начнет работать "Единый портал разоблачителей коррупции". Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков, сообщает портал УНИАН.

"Я подписал приказ о запуске с 6 сентября Единого портала обличителей коррупции, который обеспечивает анонимное или неанонимное сообщение о коррупции в той или иной организации. Десять органов государственной власти уже подключены к нему", - отметил чиновник.

Также Новиков отметил, что постепенно будет накапливаться число государственных органов, которые будут иметь доступ к вышеуказанному порталу.

видео дня

По словам руководителя НАПК, портал будет единственным местом входа в процесс для тех людей, которые желают бороться с коррупцией.

Кроме того, Новиков анонсировал ‒ если благодаря сообщению обличителя коррупции суд признает кого-то виновным в ней и выносит решение о взыскании коррупционных средств, то обличитель может получить 10% от этой суммы. Но максимальная сумма при этом составит не более 14 млн гривень.

Напомним, НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА Михаила Головко и его заместителей. По данным следствия известно, что Головко вместе со своими помощниками требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Также сообщалось, что нардеп из "Слуги народа" разоблачен на разоблачен на взятке в размере 85 тысяч долларов. Это должен быть первый транш за "продажу" земли Национальной академии аграрных наук.

Позднее президент Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что в военное время нужно приравнять коррупцию к государственной измене. По его словам, такая инициатива не может действовать постоянно в обществе, но на время войны – она поможет.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.