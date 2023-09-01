Сдай взяточника - получи 10% денег: в Украине с 6 сентября заработает портал обличителей коррупции

В Украине уже со следующей недели, с 6 сентября, начнет работать "Единый портал разоблачителей коррупции". Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков, сообщает портал УНИАН.
"Я подписал приказ о запуске с 6 сентября Единого портала обличителей коррупции, который обеспечивает анонимное или неанонимное сообщение о коррупции в той или иной организации. Десять органов государственной власти уже подключены к нему", - отметил чиновник.
Также Новиков отметил, что постепенно будет накапливаться число государственных органов, которые будут иметь доступ к вышеуказанному порталу.
По словам руководителя НАПК, портал будет единственным местом входа в процесс для тех людей, которые желают бороться с коррупцией.
Кроме того, Новиков анонсировал ‒ если благодаря сообщению обличителя коррупции суд признает кого-то виновным в ней и выносит решение о взыскании коррупционных средств, то обличитель может получить 10% от этой суммы. Но максимальная сумма при этом составит не более 14 млн гривень.
Напомним, НАБУ задержало на крупной взятке главу Тернопольской ОВА Михаила Головко и его заместителей. По данным следствия известно, что Головко вместе со своими помощниками требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
Также сообщалось, что нардеп из "Слуги народа" разоблачен на разоблачен на взятке в размере 85 тысяч долларов. Это должен быть первый транш за "продажу" земли Национальной академии аграрных наук.
Позднее президент Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что в военное время нужно приравнять коррупцию к государственной измене. По его словам, такая инициатива не может действовать постоянно в обществе, но на время войны – она поможет.
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