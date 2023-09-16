'Графики отключений уже готовы': в Минэнерго рассказали, стоит ли готовиться к блэкаутам

Сейчас Украина уделяет особое внимание изучению и учету уроков, которые получила во время прошлого отопительного сезона, отметила Гринчук.

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В Минэнерго рассказали, стоит ли готовиться к блэкаутам / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

Прошлый отопительный сезон стал самым тяжелым в истории Украины и всей Европы. Однако этот сезон также показал, насколько украинские энергетики и энергетическая система готовы справиться с экстремальными вызовами, включая постоянные ракетные атаки. Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНИАН.

Как отметила Гринчук, сейчас Украина уделяет особое внимание изучению и учету уроков, которые получила во время прошлого отопительного сезона, и активно готовится к следующему сезону, чтобы обеспечить гораздо лучший результат. Она подчеркнула, что новый отопительный сезон будет сложным, но с самого конца прошлого сезона проводится работа по восстановлению генерации, убытки которой были огромны – более 50% генерационных объектов были оккупированы, разрушены или выведены из строя.

"Всю весну и лето мы провели в тяжелых ремонтных работах. В то же время мы пытались составить графики ремонтных работ так, чтобы не ограничивать наших потребителей и подойти к следующему отопительному сезону максимально готовыми", - отметила заместитель министра. видео дня

Гринчук подчеркнула, что по готовности генераций Украина может удачно пройти этот отопительный сезон. По ее словам, пока не предусматриваются отключения света. Однако существует одна большая угроза – повторные удары РФ по энергосистеме, к которым, по данным разведки, захватчики уже готовятся.

"Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут. Мы не планируем блэкаутов и отключений, но операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что придется внедрять эти графики", - отметила Гринчук.

Чего ждать Украине зимой?

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, чего ждать зимой – возможен ли длительный блэкаут и новые плановые отключения. Украина будет проходить предстоящий отопительный сезон с дефицитом электроэнергии, поэтому отключения света могут вернуться, считает эксперт.

Также Омельченко объяснил, стоит ли опасаться отключений света из-за обстрелов. Он говорит, что на территориях прифронтовых или освобожденных ситуация с электроснабжением может осложниться.

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