Маломуж рассказал, сколько F-16 нужно Украине, чтобы переломить ситуацию на фронте

Десяток самолетов практически ничего не решит. ВСУ смогут только усилить отдельный сектор на фронте.

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Николай Маломуж рассказал, как F-16 изменят ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, УНИАН

Генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что решающим в войне будет уровень технологий в войсках. Поэтому небольшое количество самолетов F-16 ничего не решит на поле боя.

"Сегодня речь идет не только о F-16, но и о комплексных подходах к решению проблем технологического характера в ВСУ. Залужный правильно определил, что уровень технологий в войсках будет решающим для победы. Поэтому если будет небольшое количество самолетов F-16, например, 12 единиц, они практически ничего не решат, мы сможем только усилить отдельный сектор на фронте", - сказал Маломуж в интервью Главреду.

По словам генерала, F-16 лишь помогут сохранять определённый контроль за применением врагом авиации различных типов: самолетов, вертолетов и, возможно, некоторых типов ракет.

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"Если мы получим 60 самолетов, то это уже будет мощный блок, который будет ударным и сможет быть задействован для нанесения ударов по основным целям врага и на фронте, и на оккупированной территории, особенно на территории Крыма. Хотя, конечно, по применению по территории России будут определенные ограничения, но по ней мы будем применять собственные средства", - рассказал Маломуж.

Генерал предположил, что поддержка в широком масштабе будет уже где-то под конец года.

"Сейчас более реалистичной является поэтапная передача таких средств. Будет передано несколько звеньев самолётов в первом полугодии 2024 года (не Данией – она уже заявила, что позже это сделает), также будут предоставлены ATACMS дополнительно (возможно, 50 единиц, это очень активный формат), также возможна передача других видов ракетного вооружения, например, немецких Taurus, но это также за два-три месяца, передача радиолокационных систем, которые создадут электронный щит против беспилотников и многих типов ракет. Это мощные боеприпасы разных типов и разного производства", - сказал Маломуж.

Генерал считает, что такие предпосылки создадут реальные возможности для Вооруженных сил Украины.

"Это даст возможность объединить усилия Запада и Украины и вместе противостоять России. Тогда шансов наступать и побеждать у России точно не будет. Это будет наша инициатива, и её надо завоевать", - сказал он.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Истребители F-16 для Украины

Украина может получить истребители F-16 от стран-союзников в первой половине 2024 года. Для этого нужно завершить обучение пилотов и подготовить инфраструктуру.

Первые самолеты F-16 могут появиться в Украине до конца марта. Но перед этим нужно завершить подготовку пилотов и технического персонала, считает бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал, что программа предоставления самолетов F-16 для Украины является длительным процессом, который растянется на несколько лет. В этой долгосрочной программе самолеты будут поступать постепенно, а не одним массивом.

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