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Россия массированно атакует Украину: во многих городах гремят взрывы

Руслана Заклинская
19 октября 2024, 23:42обновлено 20 октября, 00:34
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Российские оккупанты нанесли два удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу, сообщил Александр Вилкул.
Россия массированно атакует Украину: во многих городах гремят взрывы
Россияне нанесли два удара баллистикой по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вечером субботы, 19 октября, в Кривом Роге прогремели взрывы. Российские оккупанты нанесли баллистические удары по городу с территории Крыма. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и Воздушные силы ВСУ.

Мощные взрывы в городе прогремели около 22:40. Перед атакой Воздушные Силы ВСУ предупреждали о запуске баллистических ракет в направлении Кривого Рога.

В 23:11 в Кривом Роге произошли повторные взрывы. За несколько минут до этого военные предупредили о запуске ракеты в направлении города.

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"Скоростная цель на Кривой Рог", - сообщили Воздушные силы.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил удары РФ по городу.

"Второй удар баллистикой за последние полчаса. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - подчеркнул он.

По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в результате двух ударов по Кривому Рогу загорелась машина. Спасатели укротили огонь.

"Последствия уточняются. Больше информации позже", - добавил он.

Кто такой Сергей Лысак?

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

В Киеве работает ПВО

Около 23:37 в столице объявили воздушную тревогу. Жителей Киева призвали немедленно направляться в укрытия, и оставаться там до отбоя тревоги.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Перед тем Воздушные силы сообщили, что в направлении Киева движутся вражеские БПЛА.

"Киев - угроза применения ударных БПЛА! До отбоя угрозы активности БпЛА, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении ВС.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал в 23:46, что в столице работают силы ПВО. В 0:20 в Киеве прогремели повторные взрывы.

Взрывы в Харькове

Во время воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили КАБом по городу.

"В Харькове был слышен взрыв. Профильные службы уже выехали на обследование места прилета КАБа", - отметил он.

Взрывы в Сумах

Серия взрывов прогремела также в Сумах. По состоянию на 0:31 официальных сообщений от властей о причине взрывов и последствиях нет.

По данным "Суспільного", город частично остался без света и воды.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 19 октября Россия запустила более 100 воздушных целей. Среди них было до 98 беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет типа Х-59/69.

Украинские военные уничтожили четыре ракеты Х-59/69 и 42 беспилотника в разных областях. Еще 46 уничтоженных российских беспилотников локацино потеряно.

Большое количество воздушных целей летело на Киев. В Дарницком районе Киева в результате падения обломков беспилотников повреждения получили жилые дома, автомобили и один из ресторанов, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Как сообщал Главред, вечером 19 октября в Запорожье прогремели взрывы в результате двух ударов российских оккупантов КАБами по центру города. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки пострадали десять человек, в том числе двое детей 9 и 13 лет.

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