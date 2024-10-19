Россия дважды ударила по центру Запорожья: повреждены здания, есть пострадавшие

Вечером субботы, 19 октября, в Запорожье прогремели взрывы. Российские оккупанты нанесли два удара КАБами по центру города. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Взрывы в Запорожье!" - написал он.
Около 17:10 в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Вскоре военные сообщили о запуске управляемых авиационных бомб (КАБ) россиянами по территории Запорожья.
"Пуск КАБ тактической авиацией в направлении Запорожья!" - говорится сообщении Воздушных сил.
Около 18:04 в городе прозвучал взрыв. Сразу за ним прогремел повторный взрыв.
"Взрывной волной и обломками повреждены здания. Все коммунальные службы уже работают на месте", - сообщил Федоров.
Глава Запорожской ОВА рассказал, что в результате вражеского удара КАБами пострадало три человека.
Обновлено 19:42: По словам Федорова, количество пострадавших выросло до четырех. Ранения получили три женщины и мужчина.
Кто такой Иван Федоров
С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
Атака РФ по Украине - последние новости
Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Большое количество воздушных целей летело на Киев.
В Дарницком районе Киева в результате падения обломков беспилотников повреждения получили жилые дома, автомобили и один из ресторанов, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Также зафиксировано падение обломков на открытой территории. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Как сообщал Главред, в ночь на 19 октября Россия совершила массированное воздушное нападение на Украину. Враг запустил более 100 воздушных целей: до 98 беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Военные ВСУ активно отражали нападение, задействовав авиацию, зенитные ракетные войска и подразделения радиоэлектронной борьбы. По состоянию на 12:00 было сбито четыре ракеты Х-59/69 и 42 беспилотника в нескольких областях Украины, в частности в Одесской и Киевской. Информация о еще 46 уничтоженных российских беспилотниках уточняется.
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