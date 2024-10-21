Мощная разработка: Украине появились дроны-перехватчики Шахедов

В Украине появились новые дроны, которые изготовлены для борьбы с вражескими беспилотниками типа "Шахед". Ударные FPV дроны-камикадзе способны перехватывать беспилотники на высоте около 3 километров. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что команда волонтеров "Дикие шершни" разработала первый управляемый беспилотник с видом от первого лица, который называется Sting. Управлять им можно будет с помощью VR-очков, которые позволяют оператору точно видеть, куда летит беспилотник.
Sting способен летать со скоростью более 160 км в час. На квадрокоптере сверху установлен большой выступающий купол, где находится камера и боеголовка.
"Будущая разработка будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту наводить на вражеские цели", - говорится в сообщении.
Смотрите видео с новыми дронами-перехватчиками Sting:
Средняя стоимость этого дрона-перехватчика "в десятки раз ниже", чем у "Шахеда". К тому же это поможет сэкономить дефицитные зенитные ракеты.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 19 октября, атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летели на Киев. Известно, что из-за удара дронами в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.
В ночь на 18 октября российская оккупационная армия также осуществила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.
Кроме того, руководитель ЦПД при СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко ранее говорил, что российские оккупанты накапливают ракеты для будущей массированной атаки на Украину.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Другие новости:
- Флот "сменил прописку": в РФ подтвердили, что в панике вывели корабли из Черного моря
- У РФ есть силы идти в наступление, но появился очень важный нюанс - эксперт
- Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред