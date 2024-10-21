Мощная разработка: Украине появились дроны-перехватчики Шахедов

Украинские дроны-перехватчики Sting могут уничтожать "Шахеды" на высоте около трех метров.

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В Украине появился дрон-перехватчик шахедов Sting / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Украине появились новые дроны, которые изготовлены для борьбы с вражескими беспилотниками типа "Шахед". Ударные FPV дроны-камикадзе способны перехватывать беспилотники на высоте около 3 километров. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что команда волонтеров "Дикие шершни" разработала первый управляемый беспилотник с видом от первого лица, который называется Sting. Управлять им можно будет с помощью VR-очков, которые позволяют оператору точно видеть, куда летит беспилотник.

Sting способен летать со скоростью более 160 км в час. На квадрокоптере сверху установлен большой выступающий купол, где находится камера и боеголовка.

видео дня

"Будущая разработка будет иметь систему наведения на цель с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту наводить на вражеские цели", - говорится в сообщении.

Смотрите видео с новыми дронами-перехватчиками Sting:

В Украине появился дрон-перехватчик шахедов Sting / фото: скриншот

Средняя стоимость этого дрона-перехватчика "в десятки раз ниже", чем у "Шахеда". К тому же это поможет сэкономить дефицитные зенитные ракеты.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 19 октября, атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летели на Киев. Известно, что из-за удара дронами в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

В ночь на 18 октября российская оккупационная армия также осуществила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.

Кроме того, руководитель ЦПД при СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко ранее говорил, что российские оккупанты накапливают ракеты для будущей массированной атаки на Украину.

Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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