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Завершение войны в Украине: у Зеленского назвали главное условие

Алексей Тесля
3 ноября 2024, 16:22
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Формула мира является указателем к справедливому и устойчивому миру, подчеркнул Андрей Ермак.
Завершение войны в Украине: у Зеленского назвали главное условие
Андрей Ермак рассказал о сценарии завершения войны / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ОПУ

Ключевые тезисы Ермака:

  • Завершение войны невозможно без вывода войск РФ
  • Россия должна освободить все захваченные территории

Прекращение войны возможно только при полном и безусловном выводе российских оккупационных войск со всей захваченной РФ территории Украины, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также одним из главных требований остается возвращение все ранее оккупированных РФ территорий Украины, демилитаризация и деоккупация Запорожской АЭС и восстановление свободы передвижения, сообщает LSM.

Глава ОП напомнил, что Формула мира является указателем к справедливому и устойчивому миру, при этом Украина готова учитывать интересы других заинтересованных сторон. Вместе с тем любые корректировки должны основываться международном праве и справедливости, территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины, а также полном суверенитете нашего государства.

Формула мира инфографика
/ Инфографика: Главред

По его словам, Украина защищается от агрессии РФ, поэтому не будет принимать предложения, которые угрожают ее существованию, а также праву на самоопределение или достоинство народа.

При этом украинский чиновник отметил, что агрессия России – это не только прямое нападение на Украину, однако и угроза основам мирового мира. Поэтому восстановление территориальной целостности Украины – это не только вопрос справедливости, это проверка способности международного сообщества, в частности – ООН, защитить принципы суверенитета и самоопределения.

Ермак добавил, что в 90-х годах страны Северной Европы, США и Евросоюз помогли восстановить независимость балтийских республик, поэтому сейчас Украина полагается на это единство в этот решающий момент истории. Ведь речь идет не только о восстановлении справедливости, ведь на карту поставлена безопасность всего мира, резюмировал он.

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ игнорирует реальную дипломатию и украинскую Формулу мира, чтобы закончить войну справедливо на основе устава ООН. Однако, если будет реализован План победы Украины, РФ не сможет продолжать воевать и будет вынуждена согласиться на мир.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что первый пункт плана победы – приглашение Украины в НАТО. Если будет принято такое решение, глава Кремля Владимир Путин потерпит геополитическое поражение.

Как сообщал Главред, План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым.

Смотрите видео - что нужно для завершения войны:

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