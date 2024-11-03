Прилет дронов в Киеве: повреждены корпус и общежитие, в КНУ вводят дистанционку

Коротко:
- Дроны РФ взорвались возле корпусов Института журналистики
- В результате есть разрушения
- Учебный процесс переводится на дистанционку
В результате массированного дронового удара страны-агрессора РФ по Киеву в ночь на воскресенье, 3 ноября, корпус Института журналистики Киевского национального университета им. Т.Шевченко в Шевченковском районе украинской столицы получил повреждения.
В связи с чем в ближайшую неделю обучение будет производиться в дистанционом режиме, говорится в сообщении на сайте Института журналистики.
"Вниманию участников образовательного процесса! С 4 ноября по 9 ноября занятия будут проводиться дистанционно", — сказано в сообщении.
Вместе с тем также публикуются фото корпуса и фотографии последствий удара дронов РФ по Киеву.
В свою очередь в Учебно-научном институте международных отношений КНУ уточняют, что были повреждены корпус и общежитие университета из-за атаки дронов 3 ноября
"Сегодня в результате вражеской атаки пострадал наш Институт. Учебный корпус и общежитие получили повреждения", — говорится в сообщении.
При этом студентов института на этой неделе, с 4 по 9 ноября, переводят на дистанционное. Также на удаленную форму обучения перевели студентов Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.
Преподаватель Института журналистики Елена Грозная рассказала, что повреждены фронтальная часть здания, расположенная ближе к общежитию Института международных отношений.
Как пишут в Сети, в результате падения сбитых дронов стекло выбито в пяти зданиях, в том числе в общежитиях Учебно-научного института международных отношений. О пострадавших не сообщалось.
Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе
- Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
- Найдите укрытие и переждите атаку.
- Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.
Удары РФ по Киеву - последние новости по теме
Напомним, в ночь на 3 ноября в Киеве и области прогремела серия взрывов. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. В столице в результате ночной атаки вражеских беспилотников зафиксировано падение обломков в нескольких районах.
Ранее сообщалось о том, что 2 ноября, в пригороде Киева прогремел взрыв. Россия в очередной раз атаковала столицу дронами, в городе и области работали силы ПВО.
Как сообщал ранее Главред, спикер КГВА Михаил Шаманов объяснил, что россияне начали применить новую тактику для атаки "Шахедами". Она предусматривает пролет дронов на малых высотах, отметили в КГВА.
Смотрите видео - взрывы по всему Киеву:
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