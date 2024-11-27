Запуск ракеты 'Орешник': Путин пытается доказать, что РФ имеет 'козыри' - эксперт

Кремль решил применить баллистическую ракету "Орешник" из-за двух основных факторов.

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РФ ударила по Украине баллистической ракетой / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Кратко:

Диктатор РФ хочет показать, что российскому оружию "аналоговнеет"

Путин пытается убедить мир, что его ядерные угрозы – не блеф

Украинская система ПВО успешно сбивает едва ли не все имеющееся вооружение РФ. Учитывая это, 21 ноября Путин решил запустить экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник", пытаясь продемонстрировать, что он все же имеет определенные "козыри". Таким мнением в интервью Главреду поделился политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

Эксперт объяснил, что Кремль решил применить баллистическую ракету из-за двух основных факторов.

"Первый - серия неудач с российскими супергиперзвуковыми и всякими другими ракетами. Мы помним, как Путин с большим апломбом и гордостью рассказывал, какие суперсовременные вооружения есть у России - мол, они ставят ее на порядок выше всех возможных военных противников. Но - Кинжалы сбивают, Искандеры сбивают, а в России сажают и судят инженеров и конструкторов за то, что "супероружие" не сработало.", - рассказал Розумный.

Ракетный комплекс с баллистической ракетой "Кедр" / Инфографика: Главред

По его словам, второй импульс заключается в том, что многие начали сомневаться, взлетят ли вообще ракеты из стратегического ядерного арсенала России, ведь оружие устарело и много лет должным образом не обслуживалось. Применив ракету "Орешник", Путин пытался продемонстрировать, что его, так сказать, ядерные угрозы - не блеф.

"Когда ракета, способная нести ядерный боезаряд, взлетела и попала туда, куда россияне хотели, это стало подтверждением того, что все эти угрозы и козырь в руках Путина - не мираж, такие ракеты действительно есть и могут летать. А потому Путин сможет оперировать этим, как козырем, на возможных переговорах", - добавил политический эксперт.

Смотрите видео, в котором политический эксперт Максим Розумный оценил вероятность ядерного удара России по Украине:

Запуск ракеты "Орешник" - что известно

Как сообщал Главред, утром 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру и его окрестностям. В МВД Украины сообщили, что в городе зафиксированы разрушения. Повреждения получил центр реабилитации для людей с инвалидностью, на территории частного сектора возник пожар в двухэтажном жилом доме.

Диктатор РФ Владимир Путин подтвердил применение ракеты "Орешник" - баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой системой. По его словам, ракета достигает скорости 10 махов (примерно 2,5-3 км/сек) и является недосягаемой для современных систем ПВО.

Впоследствии Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел показали обломки российской ракеты, которая ударила по Днепру. Украина продолжает работать с партнерами для установления всех деталей и характеристик этой ракеты, сообщил президент Владимир Зеленский.

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Кто такой Максим Розумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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