В Сумской области оккупанты зверски пытали мужчину, он умер

Оккупанты пытали мужчину / ГПУ

В Сумской области после освобождения города Тростянец от оккупантов правоохранители обнаружили тело мужчины, которого пытали россияне.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что личность погибшего устанавливают.

Прокуратура приступила к уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации г. Тростянец жестоко издевались и убили мужчину. Его тело с множественными телесными повреждениями обнаружили правоохранители в гараже после освобождения города от оккупантов 28 марта 2022 года",– сообщило следствие.

Личность погибшего устанавливается.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям отделения полиции № 1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

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