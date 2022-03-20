"Насиловал мою дочь всю ночь": украинка из села под Харьковом рассказала про зверства оккупантов

Оккупанты насиловали девочку всю ночь, предварительно уколов ей наркотик.
В Харьковской области жительница малой Рогани рассказала историю про русских "освободителей", которые насилуют беззащитных детей.
Видео опубликовали в Telegram-канал Харьков Life.
По словам женщины, один из оккупантов угрожая оружием сначала забрал ее сына, а через полчаса поменял его на дочь.
Он насиловал девочку всю ночь, предварительно уколов ей наркотик, и ножом отрезал волосы.
"Ребенок находится в шоковом состоянии", - сообщила она.
Как сообщал Главред, утром в пятницу, 18 марта, российские захватчики совершили ракетный обстрел Киева. В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме в Подольском районе Киева.
По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб.
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