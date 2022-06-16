Черешня была с "сюрпирзом": оккупанты отравились ягодами, которые украли у мелитопольцев

Оккупанты отравились ягодами, которые украли у мелитопольцев / скриншот, УНИАН

В Мелитополе Запорожской области местное население открыто проигнорировало празднование дня РФ, которое устроили путинские войска в городе.

Люди также отказываются брать российские паспорта и травят оккупантов, сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров в своем Telegram-канале.

"Партизанское движение в Мелитополе - это не исключение, это правило. Сопротивление в Мелитополе поглощает более 99% всех оставшихся жителей города. Те последние шаги, которые делают наши жители города относительно сопротивления, они полностью игнорировали празднование "дня РФ" в Мелитополе, и как видел весь мир в очереди за российскими паспортами выстроилось 15 человек из 70 тысяч, которые остались сейчас во временно оккупированном городе", - рассказал Фёдоров.

Также он сообщил об очередном подарке наших фермеров для рашистов.

Читайте также"Ждем новых визитов": фермер на Херсонщине убил оккупантов, которые хотели украсть его технику"Недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех рашистов, которые воровали ее у фермеров. И это очередная разновидность партизанского движения, сопротивления, которое есть сегодня на территории Мелитопольского района. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось сильным трудом наших фермеров", - рассказал Федоров.

Ранее мы рассказывали, что в киевской области в Бородянке местный дедушка "угостил" кадыровцев отравленной брынзой. Как рассказал пенсионер, он приготовил брынзу на крысином яде.

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