ВСУ взяли в плен летчика-наемника ЧВК Вагнера, который бомбил города Украины

ВСУ взяли в плен "важный приз" - летчика-"вагнеровца" Андрея Федорчукова / Фото tr.wikipedia.org, facebook.com/butusov.yuriy

Украинские защитники 18 июня уничтожили на Донбассе российский самолет Су-25. Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев приземлили вражеское воздушное судно из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла".

ВСУ также удалось взять в плен российского пилота. Им оказался майор Воздушно-космических сил РФ Андрей Владимирович Федорчуков из Владивостока. Во время допроса захватчик признался, что он – наемник частной военной компании Вагнера. Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

За участие в войне против Украины Федорчуков получал 205 тысяч рублей в месяц.

Летчик рассказал, что целью его последней атаки был ротный опорный пункт Вооруженных сил Украины. Ранее оккупант также вылетал на бомбардировку украинских городов.

При себе у него был навигатор американской фирмы Garmin и смартфон с программой ПроНебо (ProNebo). Они были нужны ему для более точной навигации, чем та, которую могут обеспечить бортовые навигационные средства ВКС РФ.

"У российской авиации большие проблемы с навигацией. Не доверяют своему Глонассу, все бы им американским пользоваться", – отметил Бутусов.

Он добавил, что пленный наемник Вагнера – это "важный приз".

"Федорчуков очень надеется на обмен – он понимает, что является наемником, и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления. К "вагнеровцам" в Украине особый счет, у этих руки по локоть в крови, они специалисты по убийству мирных жителей", – пишет журналист.

Андрей Федочуков взят в плен / Фото facebook.com/butusov.yuriy

Как сообщал Главред, украинские воздушные силы в результате авианалетов 19 июня уничтожили технику и живую силу ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.

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