Проредили ряды оккупантов: Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу и опорный пункт РФ

Воздушные силы ВСУ проредили силы оккупантов / Фото facebook.com/kpszsu

Украинские воздушные силы в результате авианалетов 19 июня уничтожили технику и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.

Кроме того, в воскресенье подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага, сообщили Воздушные силы ВСУ в Facebook.

Отмечается, что истребители ВСУ патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях.

Как сообщал Главред, украинские защитники уничтожили на Донбассе российский самолет Су-25. Воины попали во вражеское воздушное судно из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла".

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой, с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага.

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