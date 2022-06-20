Проредили ряды оккупантов: Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу и опорный пункт РФ

В результате авианалетов 19 июня была уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.
Украинские воздушные силы в результате авианалетов 19 июня уничтожили технику и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.
Кроме того, в воскресенье подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага, сообщили Воздушные силы ВСУ в Facebook.
Отмечается, что истребители ВСУ патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях.
Как сообщал Главред, украинские защитники уничтожили на Донбассе российский самолет Су-25. Воины попали во вражеское воздушное судно из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла".
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой, с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага.
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