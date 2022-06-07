"Молоть оккупантов медленно, но неумолимо": Арестович обратился с мощным призывом

Алексей Арестович / коллаж УНИАН

На этот момент в украино-российской войне началась фаза перемалывания противника. А все поползновения российских оккупантов на протяжении 6 июня наступать не завершилось успехом. Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович написал на своем Telegram-канале.

"Как говорил мой ротный старшина: "У человека только два врожденных инстинкта: сосательный и хватательный. И рано или поздно приходится определиться". Это напрямую касается психологического состояния – и войск, и народа в целом. Время бодрых лозунгов прошло. До конца этой войны добежит тот, кто умеет бежать сколько может, а потом – сколько надо", – процитировал один из старых перлов казарменного юмора.

Арестович отметил, что ВСУ пора уподобляться Божьим жерновам – то есть молоть оккупантов медленно, но неумолимо.

"Каждый находится на своем месте. Независимо от настроения. Иногда всем нам хочется, чтобы завтра наступило хорошо, но так не бывает с противником, у которого военный бюджет в 12 раз больше, чем у нас", – объяснил он.

Также Арестович напомнил, что в ночь с 6 на 7 июня украинские войска нанесли удары артиллерией российских оккупантов по коридору от Изюма до Бахмута, и авиацией – на Херсонском направлении

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Напомним, ранее представители оперативного командования "Юг" сообщали - на южном направлении украинская армия минувшей ночью при помощи авиации успешно атаковала позиции русских оккупантов.

По врагам ВСУ нанесли два вертолетных удара ‒ по скоплению сил и позициям русских в Херсонской области, а также два авиационных удара самолетами по складам со снарядами в Николаевской области. Оказались уничтожены 26 российских оккупантов; 10 единиц вражеской техники, среди которой – танк и шесть единиц бронированной техники, два автомобиля и гаубица.

До того в Луганской области, в районе Попасной, сбили самолет российских оккупантов Су-25, за штурвалом которого находился генерал-майор РФ Канамат Боташев.

Сообщается, что российский высокопоставленный оккупант был ликвидирован в результате попадания ракеты из американского ПРЗК Stinger.

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